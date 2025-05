Lewis Hamilton geeft aan dat hij er alles aan heeft gedaan om Max Verstappen vooral niet in de weg te zitten, maar dat de informatie vanuit het team niet goed was. Verstappen werd opgehouden tijdens zijn snelle ronde en gaf daarbij aan dat vooral Ferrari iets te verwijten valt, en niet de zevenvoudig wereldkampioen.

In Q3 kwamen de twee elkaar tegen, waarbij Hamilton niet op tijd uit de weg kon gaan. Verstappen was achteraf niet blij met die actie, maar stelt ook dat de Engelsman weinig te verwijten valt. Hamilton kreeg uiteindelijk drie plekken gridstraf en zal de wedstrijd in Monte Carlo aanvangen vanaf P7.

Informatie vanuit het team

Tegenover onder andere GPFans legt Hamilton uit: "Er was een probleem met het scherm van de computer. Daarop stond dat Max op een snelle ronde zat, maar ineens verdween die informatie. Dat is wat ze mij hebben doorgegeven. Ze zeiden dat hij eraan kwam, dus ben ik uit de weg gegaan. Vervolgens zeiden ze dat hij toch niet op een snelle ronde zat. Dat vertelden ze mij, dus ben ik weer gaan accelereren, maar ik bleef wel aan de linkerkant. Ik zat niet op de racelijn. Het was echter wel afleidend voor Max." Verstappen neemt Hamilton niet zoveel kwalijk, maar rekende wel op een straf.

BREAKING: Lewis Hamilton receives a 3-place grid penalty for impeding Max Verstappen during qualifying#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ZRI99kq4Fz — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

