Ook Kelly Piquet zag de pole position van haar Max Verstappen in Djedda niet aankomen. De hoogzwangere vriendin van de viervoudige kampioen bekeek de spannende sessie vanuit Monaco, maar liet van zich horen na de snelste tijd van de Nederlander.

Het snelle baantje in Saoedi-Arabië levert vaak spannende sessies op. Verstappen zat er het hele weekend nog niet echt bij en klaagde vooral over het gebrek aan grip. Daarnaast kwam de wagen niet goed door de eerste sector. Toch bleken die problemen tijdens de kwalificatie minder aanwezig te zijn. Vooral in die eerste sector maakte Verstappen juist het verschil en pakte hij één tiende op Oscar Piastri. Uiteindelijk kon de Australiër dat niet meer goedmaken, waardoor de 1:27.294 voldoende was voor Verstappen om de pole position te veroveren.

Piquet staat versteld van Verstappen

Verstappen heeft wel vaker iets uit de hoge hoed weten te toveren. Of dat nu in 2023 was in Monaco tijdens de kwalificatie of twee weken geleden in Japan, de Nederlander herhaalde dat kunstje in Djedda en dat zorgde zelfs voor verbazing bij Piquet. "Hoe doe je dit?", zo schrijft de Braziliaanse op Instagram.

Ook vriendin Kelly Piquet weet niet waar Verstappen de pole position vandaan wist te halen! #F1 📸@kellypiquet pic.twitter.com/jV3m9Apx7F — GPFans NL (@GPFansNL) April 20, 2025

