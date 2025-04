Slechts één honderdste van een seconde zit er tussen de snelste tijd van Oscar Piastri en polesitter Max Verstappen. Het duo was aan elkaar gewaagd en toch wel redelijk onverwachts kwam de RB21 bovendrijven, maar waar pakte Verstappen het voordeel?

Vanavond om 19:00 uur gaan we ons opmaken voor ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1, in Djedda. Verstappen krijgt de kans om zijn tweede race van het seizoen te winnen, maar krijgt de rappe Piastri in zijn nek. Tijdens de kwalificatie zat het nog dicht bij elkaar, maar McLaren lijkt wel de overhand te hebben qua race pace. Toch moet Piastri daarvoor eerst voorbij de Nederlander en dat wordt al lastig zat.

Rappe eerste sector Verstappen

Met een 1:27.294 was Verstappen zaterdag de snelste. De Nederlander kreeg op weg naar de eerste bocht nog een slipstream van teamgenoot Yuki Tsunoda. Verstappen kwam sneller aan bij die eerste bocht met 335 kilometer per uur, vergeleken met Piastri, die 328 kilometer per uur op de teller had staan. Daarna blijkt de RB21 vooral bij het aanremmen een stuk beter te zijn dan de MCL39. De bolide van McLaren neemt het echter wel over na de eerste honderd meter bij het uitkomen van de bochten. Toch heeft de Nederlander de pole position vooral te danken aan de snellere eerste sector.

Credits @ F1-Tempo Piastri in oranje / Verstappen in het blauw

Coureur Sector 1 Sector 2 Sector 3 Eindtijd 🇳🇱 Max Verstappen 31.507 27.756 28.031 1:27.294 🇦🇺 Oscar Piastri 31.630 27.685 27.989 1:27.304

Verstappen 🆚 Piastri ⚔️



Watch how Max and Oscar's qualifying laps stack up with our ghost car comparison! 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/V5LBaDUNEA — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

