Polesitter Max Verstappen onthult dat hij tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië een iets andere aanpak hanteerde. Het plannetje kwam uit de koker van race-engineer Gianpiero Lambiase en was uiteindelijk succesvol, want Verstappen was uiteindelijk één honderdste sneller dan nummer twee: Oscar Piastri.

In aanloop naar het raceweekend in Djedda gaf Verstappen aan dat hij zijn Red Bull als de vierde wagen van het veld beschouwde. Afgaande op het resultaat in Bahrein was dat wellicht ook zo. In Saoedi-Arabië waren de omstandigheden echter in het voordeel van de RB21. Het asfalt is daar een stuk minder agressief, en ook lag de temperatuur een stuk lager.

Veel verschillende afstellingen geprobeerd

Verstappen legt op de persconferentie na afloop van de kwalificatie uit dat het team per sessie de wagen aan het fine-tunen was. "Je blijft gewoon proberen om voor de kwalificatie alles steeds verder te verfijnen om die perfecte balans te vinden. We hebben dit weekend weer veel verschillende afstellingen geprobeerd en ik denk dat we uiteindelijk de juiste richting hebben gekozen voor de kwalificatie. Daarna gaat het alleen nog om finetunen", legt de viervoudig kampioen uit. De RB21 is wat wispelturig en Verstappen is nog altijd lerende: "We zijn nog volop aan het leren en proberen onze auto veel beter te begrijpen, want tot nu toe was het allemaal wat wisselvalliger dan we hadden gehoopt dit jaar. Dus het is positief dat we het hier goed voor elkaar kregen."

Crash Norris gooide planning in de war, 'GP' kwam met oplossing

Lando Norris crashte tijdens Q3, op een vervelend moment voor de rest van het veld. Alleen Piastri had op dat moment een tijd achter zijn naam staan. "Door de crash moest ik mijn aanpak aanpassen. Ik wist niet helemaal zeker wat ik moest doen", zo verklaart de Nederlander. Normaliter krijgt Verstappen precies genoeg brandstof mee voor één snelle ronde, maar ditmaal kwam 'GP' met een alternatief plan: "Uiteindelijk zei GP: ‘Laten we de auto volgooien voor twee ronden.’ Dus je rijdt de eerste ronde op de gebruikte out-lapband, dan pit je en ga je op een nieuwe band verder. Je rijdt met meer brandstof, dus je bent in die eerste ronde wat langzamer. Maar het was de juiste beslissing. Het voelde zeker als de beste aanpak voor mij om gevoel te krijgen met de auto en stap voor stap naar de limiet toe te werken", aldus Verstappen.

