Maar liefst vijftien Formule 2-coureurs stonden onder een vergrootglas omdat ze mogelijk illegaal gebruik hadden gemaakt van hun DRS-systeem tijdens de eerste ronde van de sprintrace op zaterdag. De wedstrijdleiding heeft zich erover gebogen en komt met een oordeel.

Red Bull-junior Arvid Lindblad wist zaterdag zijn allereerste Formule 2-race te winnen en werd daarmee direct de jongste winnaar in de opstapklassen ooit, met 17 jaar. Achter de Brit kwamen Josep Maria Martí (P2) en Alexander Dunne (P3) over de streep, waarmee zij het podium completeerden. Richard Verschoor moest genoegen nemen met de vierde plek, nadat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het buiten de baan duwen van Martí.

Oordeel FIA

Tijdens de openingsronde in Djedda waren er vijftien coureurs die in de eerste ronde hun DRS hadden geactiveerd, zo zien de stewards: "[Dit gebeurde] tussen bochten 17 en 19 en tussen bochten 22 en 25. Dit was in strijd met Artikel 21.4(b) van het 2025 FIA Formule 2 Sportreglement, dat het gebruik ervan op de eerste ronde van de race verbiedt. Normaal gesproken zou activatie van het DRS-systeem in de eerste ronde onmogelijk zijn, omdat het systeem door Race Control uitgeschakeld blijft totdat de wedstrijdleider aankondigt dat het is ingeschakeld." Er was echter een storing: "Echter, vanwege een programmeerfout in het systeem was het DRS niet uitgeschakeld, waardoor de coureurs van alle auto's het onderdeel konden activeren terwijl dat niet toegestaan had mogen zijn."

De coureurs weten dat zij geen gebruik mogen maken van het DRS-systeem in de eerste ronde, ook als dit door een storing in het systeem wél wordt toegelaten. De FIA laat het echter bij een waarschuwing: "Hoewel er door de overtreding geen duidelijk blijvend voordeel werd behaald, zijn de stewards van oordeel dat de coureur had moeten weten dat het DRS-systeem was ingeschakeld en had moeten beseffen dat dit niet het geval had mogen zijn, en het systeem onmiddellijk had moeten deactiveren. Gezien de omstandigheden hebben de stewards besloten om een rijwaarschuwing op te leggen aan de coureur van elk van de hierboven genoemde auto's."

