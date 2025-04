Het is goed mogelijk dat Red Bull komend jaar, vanaf de start van het nieuwe tijdperk, alsnog gebruikmaakt van Honda-motoren. Het Oostenrijkse team is momenteel bezig met de ontwikkeling van Red Bull Powertrains-krachtbronnen, maar deze zouden komend jaar mogelijk alléén in de Racing Bulls zitten, zo meldt het Spaanse Motor.

Al langere tijd lijkt Red Bull problemen te hebben met de ontwikkeling van de 2026-power unit. Vorig jaar kwamen er berichten naar buiten dat er in de simulator op het rechte stuk in Monza al ruim vóór de remzone moest worden teruggeschakeld om de accu op te laden. Ook Helmut Marko gaf onlangs aan dat de power unit aan de elektrische kant nog wat vermogen tekortkomt, maar dat dit in lijn ligt met de verwachtingen.

Artikel gaat verder onder video

Racing Bulls als proefkonijn voor Red Bull-powertrains

Toch wordt overwogen om één jaar langer door te gaan met de Honda-power units. Het Japanse merk is momenteel nog de partner van Red Bull Racing, maar sluit komend seizoen aan bij Aston Martin. Red Bull overweegt om komend jaar klantmotoren van Honda af te nemen. De Red Bull Powertrains-krachtbron, die samen met Ford wordt ontwikkeld, zou dan worden geplaatst in de Racing Bulls. Op die manier kan Red Bull een jaar lang de ontwikkeling in de gaten houden en bijsturen. Racing Bulls wordt zo het proefkonijn van het topteam, iets wat in 2018 ook al gebeurde toen Honda toetrad.

Klantenmotor Honda huren

De problemen met de Red Bull Ford-motor zouden momenteel liggen in de samenwerking tussen de verbrandingsmotor en de elektrische accu. Het Spaanse medium meldt dat de twee elementen afzonderlijk goed functioneren, maar dat het nog moeite kost om de onderdelen met elkaar te laten communiceren. Ook Olav Mol bevestigt in het Race Café dat deze situatie speelt: "Ik hoor berichten dat die [power unit, red.] nog niet zo heel goed gaat met de elektriciteit en dat ze misschien volgend jaar nog een jaartje met Honda verder willen om het toch beter uit te bouwen." Volgens Mol is het dan ook geen lastige stap: "Ze kunnen natuurlijk gewoon een klantenmotor huren. Dat kan, en die zijn er."