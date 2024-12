Toto Wolff heeft onthuld of de diskwalificatie in Brazilië tijdens het seizoen 2021 en de race in Abu Dhabi de laatste jaren impact hebben gehad op Lewis Hamilton als coureur.

In de podcast Beyond The Grid gaat Wolff in op de impact die de Grand Prix van Abu Dhabi had op Hamilton en Mercedes. “Het einde van 2021 is iets dat ons altijd bij zal blijven als het gaat om ons professionele leven, maar ik denk niet dat het einde van '21 ook maar enigszins te maken had met het feit dat hij niet meer zo snel reed, of iets dergelijks. Over het algemeen, als mens, professioneel en buiten de auto, wordt hij elke keer completer."

Wolff over zege Hamilton in Brazilië na DSQ tijdens Sprint

Ook de Grand Prix van Brazilië in 2021 staat nog in het geheugen van Wolff en Hamilton gegriefd. “Brazilië '21 was dus geweldig, ja. Want we werden gediskwalificeerd voor de Sprint Race, en het was echt niets, en dat was gewoon niet goed en ik denk dat het een momentum in het team teweegbracht van 'nu laten we het ze zien', en dat is wat er gebeurde. We wisten dat we elke race moesten winnen om het kampioenschap te winnen en hij klom op een geweldige manier terug in de Sprint, en toen in de race zelf, ondanks alle verdediging, schoon en minder schoon, won hij de race. Dat was het beste.”

