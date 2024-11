Jenson Button mocht na de beroemde 2021 Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen zijn eerste kampioenschap in F1 won door Lewis Hamilton na een safety car in de laatste ronde in te halen en de race te winnen, de kampioen interviewen. Dat ging op het laatste moment anders dan gedacht.

In de podcast van Sky Sports gaat Button in op de race in Abu Dhabi, die in de laatste ronde door Verstappen werd beslist na de controversie rondom de safety car en het moment waarop die door wedstrijdleider Michael Masi naar binnen werd gehaald. Button onthult dat hij al zijn voorbereidingen had afgestemd op Hamilton en niet op Verstappen. "Omdat ik naar het podium liep waar ik de tekst 'Jij bent wereldkampioen' zou zeggen. Ik deed dat echter tegen een andere coureur, omdat ik in mijn hoofd al had bedacht dat het Lewis zou worden die de titel ging pakken. Ik had alle vragen klaargezet en toen ik naar het podium liep, zeiden de [tv-producers] tegen me: 'Max heeft het wereldkampioenschap gewonnen.''"

Button moest snel switchen

Button vervolgt: "Dan is het: 'oh, oké, dit verandert de zaken een beetje'. Dus ja, het was een interessant situatie. Normaal gesproken heb je drie coureurs op het podium die gewoon blij zijn om daar te staan, maar als het om een ​​wereldkampioenschap gaat en het tussen twee coureurs gaat, is het behoorlijk emotioneel – vooral voor hen – maar ook voor ons die de vragen stellen."

Button vermaakt zich al interviewer na de race

Button, die vaker interviews doet na de race, vermaakt zich tot nu toe prima in die rol. "Voor mij is het een heel interessante dynamiek. Weet je, ik interview coureurs, ik heb zo lang in de Formule 1 gezeten en ik race nog steeds, maar na de race, als je de top drie hebt, hangt er altijd een geweldige sfeer en ik vind het geweldig om die interviews te doen en met ze te praten."

