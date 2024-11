Fernando Alonso hoopt dat hij in 2025 of 2026 met Aston Martin een poging kan gaan wagen om Max Verstappen uit te dagen en een einde te maken aan het aantal kampioenschappen van de Nederlander in F1.

Tijdens de persconferentie voor de coureurs voorafgaand aan het weekend in Qatar zegt Alonso dat hij graag de uitdaging aan zou willen gaan om Verstappen te verslaan in een duel om de titel. “Ik zou het graag proberen." Toch weet ook Alonso dat de auto daarvoor eerst sneller zal moeten worden. "We zijn niet in de positie om dat te doen. In 2026 hebben we een betere kans met de verandering in de reglementen om het in ieder geval te proberen.”

'Verstappen heeft nog geen zwakke punten laten zien'

Lando Norris, die dit seizoen de voornaamste uitdager was en het tot het einde van de race in Las Vegas vol kon houden om de titel van Verstappen uit te stellen, stelde al dat Verstappen eigenlijk geen zwakke plek heeft. Alonso kan zich hier alleen maar bij aansluiten. “Max heeft tot nu toe laten zien dat hij geen zwakke punten heeft. Hij heeft op zondag altijd goed werk geleverd en veel punten gescoord toen de auto nog snel was. Toch scoorde hij ook veel punten terwijl de auto minder goed was. Dat is wat je nodig hebt om het kampioenschap te winnen. Je denkt als coureur altijd dat als je een kans hebt, het misschien moeilijker voor hem kan zijn”

Alonso hoopt dat Aston Martin verbetering gaat tonen

Zowel in 2023 als 2024 begon Aston Martin goed aan het seizoen, maar bleken de upgrades die gedurende het seizoen werden gebracht de auto eerder langzamer dan sneller te maken en kon het tevens de verbeteringen van de concurrentie niet bijhouden. Alonso hoopt dat het team heeft geleerd richting het seizoen 2025. "Het grootste aspect van het seizoensgedeelte is dat we goed hebben begrepen waar we moeite mee hebben en dat we dat meenemen naar 2025 (voorkomen dat de zwakke punten van 2024 zich opnieuw voordoen). Er is een duidelijk pad (voor Aston om te volgen) naar de auto van volgend jaar (ontwikkeling)."

