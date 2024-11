Mintzlaff lovend over Verstappen: "Zege in Brazilië was pure magie"

Red Bull CEO Oliver Mintzlaff laat niet vaak van zich horen, maar heeft nu lovend gesproken over Max Verstappen en zijn vierde titel in F1. De Oostenrijker, die het stokje overnam van de in 2022 overleden Dietrich Mateschitz, spreekt zich uit over de Nederlander.

Verstappen, die een contract heeft tot eind 2028, zag nog nooit zoveel over zijn toekomst gediscussieerd worden als in 2024 het geval is geweest. Toch heeft de Nederlander in de tussentijd, in een auto die sinds de races in Europa niet meer de snelste auto van de grid was, zijn vierde titel op rij weten te veroveren. Het was, samen met 2021, de meest uitdagende van de vier, zeker omdat er ook buiten de baan veel gedoe was bij Red Bull Racing omtrent een machtsstrijd en de toekomst van teamgenoot Sergio Pérez.

Mintzlaff lovend over Verstappen

In gesprek met Presse Agentur zegt Mintzlaff dat Verstappen vooral indruk op hem kon maken door de Grand Prix van São Paulo in Brazilië te winnen vanaf P17. "Dat was puur talent, pure magie in extreme omstandigheden. Max Verstappen is voor mij de beste coureur ter wereld. Dat heeft hij ook in de moeilijke fases dit seizoen bewezen. Hij heeft zijn doel, wereldkampioen worden, nooit uit het oog verloren." Dit wereldkampioenschap kon Verstappen dus bijschrijven na de race in Las Vegas van afgelopen weekend.

Mintzlaff ziet Verstappen 'uitzonderlijke kwaliteiten' bewijzen

In 2024 ging het allemaal een stuk lastiger voor Verstappen dan in 2022 en 2023 het geval was, want voor meer dan de helft van het seizoen reed de Nederlander in een auto die zeker niet de snelste auto van de grid was. Volgens Mintzlaff heeft 2024 wel bewezen dat Verstappen een fantastische coureur is. "Als je aan het eind van zo'n seizoen met hoogte- en dieptepunten de titel weet te winnen, bewijst dat de uitzonderlijke kwaliteit van Verstappen en ons hele team."

