Lars Leeftink

Dinsdag 5 december 2023 17:59 - Laatste update: 18:01

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is nog steeds geen grote fan van Michael Masi. De Australiër, oud-wedstrijdleider in F1, is sinds het seizoen 2022 niet meer werkzaam voor het autosportorgaan na het controversiële einde van het seizoen 2021. Volgens Wolff is Masi nog steeds een 'idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen'.

Masi speelde een belangrijke rol tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, die beslissend was in de strijd om de titel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Brit leek halverwege eenvoudig richting zijn achtste titel te gaan, maar dankzij een late crash van Nicholas Latifi kwam er een safety car. Masi besloot alleen de coureurs tussen Hamilton en Verstappen langs de safety car te laten rijden, waarna er niet werd gewacht totdat ze het volledige rondje hadden gereden en de aansluiting weer hadden gevonden. Zo kon de race tijdens de laatste ronde hervat worden in plaats van dat er achter de safety car werd gefinisht en ging Verstappen, op verse banden, langs Hamilton om de race te winnen en zijn eerste kampioenschap te veroveren. Masi zou vervolgens zijn baan kwijtraken bij de FIA.

Wolff hield littekens over aan Abu Dhabi GP 2021

Het is duidelijk dat het bij Wolff, die tijdens die race duidelijk zin ongenoegen liet blijven, nog hoog zit. In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat Masi iedereen bij Mercedes, inclusief Wolff zelf, een enorm litteken heeft gegeven waar ze als geheel waarschijnlijk nooit meer vanaf zullen komen. "Er [waren] brute littekens! Ongelooflijke littekens en littekens waar we op een bepaalde manier nooit meer overheen zullen komen. Het werden littekens en er zijn momenten waarop je denkt 'hoe kon dat gebeuren?' We weten hoe het gebeurd is."

'Idioot' Masi

Vervolgens heeft Wolff moeite om zich in te blijven houden als hij verder praat over de Australiër. "Maar ik wil geen minuut verspillen [aan het denken] over de redenen [waarom het gebeurde], want dat zou de man [Masi] te veel krediet geven. Hij is gewoon een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen." Het is duidelijk dat Masi en Wolff nooit goede vrienden zullen worden.