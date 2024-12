Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de Grand Prix van Nederland na 2026 niet meer op de F1-kalender te vinden is. De vraag is of dit een voorbode is voor veel Europese races, of dat er juist Europese circuits zijn die hiervan profiteren. Dat laatste kan gelden voor de Grand Prix van België.

In een video van De Telegraaf stelt Erik Van Haren dat de andere circuits die voor 2026 onder druk staan, ondanks de verlenging voor 2026 met tevredenheid zullen kijken naar het nieuws omtrent de Dutch GP. "Ik denk dat ze dit nieuws in Spa-Francorchamps met veel plezier lezen. Ik denk dat er jaarlijks geen plek voor Spa was geweest, alleen in een roulerende rol, als Zandvoort op de kalender was gebleven. Spa wil graag voor vijf jaar vast op de kalender. Die kans is met dit nieuws wel wat groter geworden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Magnussen en Sargeant vinden stoeltje voor 2025 na afscheid in F1

Circuits onder druk in 2025

De Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola), Mexico, China, België en nieuwkomer Las Vegas hebben in 2025 een aflopend contract. Hier stonden Monaco, Nederland en Italië ook bij, maar die hebben de afgelopen weken dus al uitsluitsel gekregen. Italië en Monaco werden tot eind 2031 verlengd, terwijl Nederland deze week dus te horen gekregen dat het tot eind 2026 nog op de kalender staat en daarna zal verdwijnen. Daarmee wordt er ook al voor 2027 plaatsgemaakt voor een race die vanaf 2026 al op de kalender staat. Toch moet er, omdat het aantal voor 2026 nu 25 races is, er dus nog een race afvallen van de races die in 2025 een aflopend contract hebben.

Europese races in F1

Wie dat gaat worden, weet ook Van Haren niet. Toch denkt hij wel dat het voor Europese races steeds lastiger gaat zijn om op de kalender te komen of daar op lange termijn te blijven. "We krijgen in 2026 natuurlijk ook Madrid erbij. Barcelona staat nu ook nog op de kalender en daar is de toekomst een beetje onduidelijk van. Ik denk dat F1 niet naar veel meer races wil dan 24. Domenicali (CEO F1) heeft al vaker gezegd dat 24 de max is voor F1, dus wat dat betreft wordt het met Madrid al ingevuld. Als Barcelona er dan bijvoorbeeld af zou gaan, dan hebben ze weer ruimte voor een race in bijvoorbeeld Afrika. Daar wil de Formule 1 op een gegeven moment natuurlijk ook heen. Het geeft ook aan dat het voor Europese races steeds lastiger wordt. Het is steeds moeilijker om op die kalender te blijven en F1 kijkt steeds internationaler om op elk continent actief te zijn. Het is eigenlijk al een wonder dat Zandvoort op de kalender van F1 is gekomen in 2021."

Gerelateerd