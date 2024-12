Magnussen en Sargeant vinden stoeltje voor 2025 na afscheid in F1

Logan Sargeant en Kevin Magnussen gaan in 2025 niet actief zijn in F1, maar hebben inmiddels wel een ander stoeltjes in een andere grote raceklasse gevonden na hun vertrek en aanstaande vertrek bij Williams en Haas.

Sargeant reed sinds 2023 bij Williams in F1, maar kon in zijn eerste seizoen niet overtuigen. In zijn tweede seizoen ging het niet echt veel beter met de Amerikaan, waardoor hij tijdens het seizoen vervangen werd door Franco Colapinto. Sargeant nam vervolgens de tijd om een nieuw stoeltje te vinden, met IndyCar onder meer als optie. Toch is het uiteindelijk European Le Mans geworden, waar hij samen met Jamie Chadwick namens IDEC Sport Racing uit gaat komen in de enduranceklasse.

Magnussen weet ook stoeltje te vinden voor 2025

Magnussen reed al sinds 2014 in F1 met onder meer McLaren en Renault, maar sinds 2017 was hij namens Haas actief in de koningsklasse. Alleen in 2021 reed Magnussen niet in F1, maar in 2022, 2023 en 2024 keerde hij weer terug bij Haas. Aan deze reeks komt in 2025 een einde, als hij vervangen wordt door Esteban Ocon. Magnussen zal in 2025 ook actief zijn in een enduraceklasse. Het World Endurance Championship (WEC) of het Amerikaanse IMSA gaat namelijk de raceklasse zijn waarin Magnussen actief gaat zijn. Welke raceklasse het gaat zijn, maakt BMW - het team waar Magnussen voor gaat rijden - later openbaar. BMW is in allebei actief.

Let’s give a heartfelt welcome to Kevin Magnussen as he joins the BMW M family! 🙌✨



The 32-year-old Danish racing star is officially becoming a BMW M works driver and will take the wheel of the BMW M Hybrid V8 next year. 🏎️💨 pic.twitter.com/mtSiwJj0ox — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) December 5, 2024

.@IDECSportRacing sees bigger in 2025 with Genesis Magma Racing. 👀



Ahead of their @FIAWEC debut in 2026, Genesis Magma Racing is collaborating with IDEC Sport to field an LMP2 entry with an incredible lineup for the 2025 #ELMS season.@LoganSargeant, @JamieChadwick and… pic.twitter.com/gwBx7fsweg — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) December 4, 2024

