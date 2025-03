Vanaf dit seizoen zijn Olav Mol en Jack Plooij weer op de Nederlandse radio te horen tijdens de Formule 1-races via Grand Prix Radio. De zender heeft na een afwezigheid van twee jaar opnieuw de Nederlandse radiorechten bemachtigd en werkt samen met Viaplay.

Tot en met 2022 had Grand Prix Radio de rechten in Nederland, maar vanaf 2023 moest het uitwijken naar België. Viaplay had destijds ook de radiorechten overgenomen, waardoor de zender van Olav Mol niet langer vrij toegankelijk was voor Nederlandse luisteraars. Via een VPN of een abonnement op de website was de uitzending nog wel te volgen, maar dat is vanaf dit seizoen niet meer nodig.

Lange weg afgelegd

Via X laat Mol weten toch wel blij te zijn met de samenwerking met Viaplay en bedankt hij de houding van CEO William Linders. "Geen VPN’tjes meer, niks via België, gewoon lekker radio in Nederland via DAB+ en via onze site. Jack en ik zullen gewoon het vaste racecommentaar voor onze rekening nemen. Ik denk dat het prima, lekker en goed nieuws is voor de fans. En ik wil ook dank uitspreken aan William Linders van Viaplay. Die dit mede heeft mogelijk gemaakt. We hebben een lange weg in dat opzicht afgelegd, maar we zijn blij dat we er nu mee naar buiten kunnen komen", aldus Mol.

