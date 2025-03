Goed nieuws voor fans die de Formule 1 graag via de radio en de vertrouwde stem van Olav Mol volgen: Grand Prix Radio heeft namelijk een deal gesloten met Viaplay, waardoor de rechten op de Nederlandse radiomarkt nu weer in bezit zijn van het medium dat ze twee jaar geleden verloor.

Enkele jaren geleden wist Viaplay de radiorechten in Nederland ook te bemachtigen, waardoor Grand Prix Radio met lege handen achterbleef. Middels een ietwat onhandige constructie wist Mol met zijn radiozender beslag te leggen op de Belgische rechten, waardoor het voor Nederlandse fans alsnog mogelijk werd om tóch op een bepaalde manier naar het stemgeluid van Mol te luisteren met radioverslag van de races. Het maakte het voor fans een stuk moeilijker, zo moesten zij een VPN beschikken om zo op papier in België te kunnen luisteren.

Artikel gaat verder onder video

Rechten terug

Daar komt nu een einde aan, want na een afwezigheid van twee jaar zijn de rechten nu verworven van Viaplay middels een samenwerking. Daardoor kan Grand Prix Radio weer op de Nederlandse markt acteren en kunnen Nederlandse fans dus gemakkelijker via de radio de races beluisteren. "Bij Viaplay draait alles om het leveren van topkwaliteit sportcontent en het bedienen van de fan op de best mogelijke manier. Door onze krachten te bundelen met Grand Prix Radio, bieden we fans nu de mogelijkheid om Formule 1 ook te beluisteren", zegt Viaplay Nederland-CEO William Linders.

Mol en Stevens

Ook Olav Mol en Alexander Stevens, die aan het roer staan van Grand Prix Radio, zijn verheugd met het binnenhalen van de rechten: "Wij zijn enorm trots dat we na twee jaar met een België-constructie weer terugkeren op de Nederlandse markt. Formule 1 en Grand Prix Radio horen bij elkaar. Dankzij Viaplay kunnen we de fans weer geven waar ze al die tijd om vroegen. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank zit of op het circuit staat – Grand Prix Radio is er altijd en overal", zo besluiten zij.

Gerelateerd