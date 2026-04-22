Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026

Verstappen terug bij Red Bull: Nederlander ontmoet Mekies en Lambiase

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het is nog even wachten tot we weer daadwerkelijk van start gaan, maar deze week zijn er toch de nodige teams die weer even bij elkaar zijn gekomen om bijvoorbeeld testkilometers te maken. Zo ook het team van Red Bull Racing, dat met Max Verstappen op Silverstone was..

Het gat van vijf weken op de kalender, dat is ontstaan tussen de afgelopen race in Japan en de aankomende Grand Prix van Miami, is het gevolg van het annuleren van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië door conflicten in het Midden-Oosten. Die vrije tijd wordt deze week ineens flink ingevuld met testen, zo zagen we Alpine op Zandvoort verschijnen en is ook Ferrari druk bezig op het circuit van Monza.

Familie weer bij elkaar

Ook Red Bull zit deze week niet stil, zo bleek al eerder dat zij aan de slag waren op Silverstone. Nu publiceert de Britse formatie ook zelf een mooie video, waarin de kopstukken van het team elkaar weer tegenkomen. Zo valt de ontmoeting tussen Verstappen en Gianpiero Lambiase te zien en kunnen we meekijken met Verstappen die - zo lijkt het - een wel heel grappig filmpje aan zijn doorgaans serieuze teambaas Laurent Mekies laat zien.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • 2 uur geleden
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • 3 uur geleden
Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Vandaag 15:27
