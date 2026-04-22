Het is nog even wachten tot we weer daadwerkelijk van start gaan, maar deze week zijn er toch de nodige teams die weer even bij elkaar zijn gekomen om bijvoorbeeld testkilometers te maken. Zo ook het team van Red Bull Racing, dat met Max Verstappen op Silverstone was..

Het gat van vijf weken op de kalender, dat is ontstaan tussen de afgelopen race in Japan en de aankomende Grand Prix van Miami, is het gevolg van het annuleren van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië door conflicten in het Midden-Oosten. Die vrije tijd wordt deze week ineens flink ingevuld met testen, zo zagen we Alpine op Zandvoort verschijnen en is ook Ferrari druk bezig op het circuit van Monza.

Artikel gaat verder onder video

Familie weer bij elkaar

Ook Red Bull zit deze week niet stil, zo bleek al eerder dat zij aan de slag waren op Silverstone. Nu publiceert de Britse formatie ook zelf een mooie video, waarin de kopstukken van het team elkaar weer tegenkomen. Zo valt de ontmoeting tussen Verstappen en Gianpiero Lambiase te zien en kunnen we meekijken met Verstappen die - zo lijkt het - een wel heel grappig filmpje aan zijn doorgaans serieuze teambaas Laurent Mekies laat zien.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

