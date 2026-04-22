Verstappen terug bij Red Bull: Nederlander ontmoet Mekies en Lambiase
Het is nog even wachten tot we weer daadwerkelijk van start gaan, maar deze week zijn er toch de nodige teams die weer even bij elkaar zijn gekomen om bijvoorbeeld testkilometers te maken. Zo ook het team van Red Bull Racing, dat met Max Verstappen op Silverstone was..
Het gat van vijf weken op de kalender, dat is ontstaan tussen de afgelopen race in Japan en de aankomende Grand Prix van Miami, is het gevolg van het annuleren van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië door conflicten in het Midden-Oosten. Die vrije tijd wordt deze week ineens flink ingevuld met testen, zo zagen we Alpine op Zandvoort verschijnen en is ook Ferrari druk bezig op het circuit van Monza.
Familie weer bij elkaar
Ook Red Bull zit deze week niet stil, zo bleek al eerder dat zij aan de slag waren op Silverstone. Nu publiceert de Britse formatie ook zelf een mooie video, waarin de kopstukken van het team elkaar weer tegenkomen. Zo valt de ontmoeting tussen Verstappen en Gianpiero Lambiase te zien en kunnen we meekijken met Verstappen die - zo lijkt het - een wel heel grappig filmpje aan zijn doorgaans serieuze teambaas Laurent Mekies laat zien.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
Net binnen
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
- 3 minuten geleden
Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"
- 46 minuten geleden
Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'
- 1 uur geleden
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'
- 1 uur geleden
- 2
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels
- 2 uur geleden
- 3
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 11:25
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- Gisteren 10:48
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april