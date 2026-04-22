Verstappen, David, socials Insta@yevandavidofficial

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

Verstappen, David, socials Insta@yevandavidofficial — Foto: © IMAGO x GPFANS X @ Instagram: yevandavidofficial

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Formule 3-coureur Yevan David bewaart warme herinneringen aan een ontmoeting met Max Verstappen uit zijn kindertijd. In een video op het officiële X-account van de Formule 3 blikt de coureur van AIX Racing terug op het moment dat hij de viervoudig wereldkampioen voor het eerst in het echt zag. De inmiddels achttienjarige David, die dit jaar als eerste Sri Lankaan in de opstapklasse debuteerde, was destijds pas acht jaar oud.

In de beelden is te zien hoe verschillende huidige talenten uit de klasse een jeugdfoto van David met Verstappen te zien krijgen, waarna de hoofdrolspeler zelf de context schetst. “Dat ben ik met meneer Max Verstappen. Dit was in 2017, tijdens mijn eerste race van het jaar. Ik kwam aan bij die eerste race en hoorde dat hij zou komen. Ik dacht echt: oh mijn god, ik wil hem ontmoeten! En ja, ik mocht hem die dag ontmoeten. Ik was destijds acht jaar oud en was gewoon gefascineerd”, vertelt de Sri Lankaan over het bijzondere moment.

Huidige situatie in de autosport

Inmiddels timmert David zelf hard aan de weg richting de koningsklasse van de autosport. Na een succesvolle aanloop, waarin hij onder meer vicekampioen werd in de Euroformula Open, maakte hij eerder dit jaar in Melbourne zijn debuut in het FIA Formule 3-kampioenschap. Tot op heden heeft hij nog geen punten gescoord en bezet hij de vijfentwintigste plaats in het klassement. Zijn volgende kans op een goed resultaat volgt begin juni, wanneer het kampioenschap neerstrijkt in de straten van Monaco. Tot die tijd bereidt hij zich via simulatorwerk voor op de Europese circuits.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Jos Verstappen 2026-reglement

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

  • 1 uur geleden
VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special Video

VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special

  • Gisteren 19:07
  • 2
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

  • 20 april 2026 18:11
  • 11
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

  • 20 april 2026 15:16
  • 4
FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

  • 20 april 2026 17:36
  • 5
Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit

Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit

  • 20 april 2026 12:46
  • 2

Net binnen

15:51
Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"
15:00
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
14:44
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
14:30
Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"
14:04
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing Max Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

1 uur geleden 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien Red Bull Racing

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

1 uur geleden
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami Grand Prix van Miami

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

2 uur geleden
Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd" Lewis Hamilton

Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd"

3 uur geleden 4
