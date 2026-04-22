Formule 3-coureur Yevan David bewaart warme herinneringen aan een ontmoeting met Max Verstappen uit zijn kindertijd. In een video op het officiële X-account van de Formule 3 blikt de coureur van AIX Racing terug op het moment dat hij de viervoudig wereldkampioen voor het eerst in het echt zag. De inmiddels achttienjarige David, die dit jaar als eerste Sri Lankaan in de opstapklasse debuteerde, was destijds pas acht jaar oud.

In de beelden is te zien hoe verschillende huidige talenten uit de klasse een jeugdfoto van David met Verstappen te zien krijgen, waarna de hoofdrolspeler zelf de context schetst. “Dat ben ik met meneer Max Verstappen. Dit was in 2017, tijdens mijn eerste race van het jaar. Ik kwam aan bij die eerste race en hoorde dat hij zou komen. Ik dacht echt: oh mijn god, ik wil hem ontmoeten! En ja, ik mocht hem die dag ontmoeten. Ik was destijds acht jaar oud en was gewoon gefascineerd”, vertelt de Sri Lankaan over het bijzondere moment.

Inmiddels timmert David zelf hard aan de weg richting de koningsklasse van de autosport. Na een succesvolle aanloop, waarin hij onder meer vicekampioen werd in de Euroformula Open, maakte hij eerder dit jaar in Melbourne zijn debuut in het FIA Formule 3-kampioenschap. Tot op heden heeft hij nog geen punten gescoord en bezet hij de vijfentwintigste plaats in het klassement. Zijn volgende kans op een goed resultaat volgt begin juni, wanneer het kampioenschap neerstrijkt in de straten van Monaco. Tot die tijd bereidt hij zich via simulatorwerk voor op de Europese circuits.

— Formula 3 (@Formula3) April 21, 2026

