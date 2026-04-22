F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"
Formule 3-coureur Yevan David bewaart warme herinneringen aan een ontmoeting met Max Verstappen uit zijn kindertijd. In een video op het officiële X-account van de Formule 3 blikt de coureur van AIX Racing terug op het moment dat hij de viervoudig wereldkampioen voor het eerst in het echt zag. De inmiddels achttienjarige David, die dit jaar als eerste Sri Lankaan in de opstapklasse debuteerde, was destijds pas acht jaar oud.
In de beelden is te zien hoe verschillende huidige talenten uit de klasse een jeugdfoto van David met Verstappen te zien krijgen, waarna de hoofdrolspeler zelf de context schetst. “Dat ben ik met meneer Max Verstappen. Dit was in 2017, tijdens mijn eerste race van het jaar. Ik kwam aan bij die eerste race en hoorde dat hij zou komen. Ik dacht echt: oh mijn god, ik wil hem ontmoeten! En ja, ik mocht hem die dag ontmoeten. Ik was destijds acht jaar oud en was gewoon gefascineerd”, vertelt de Sri Lankaan over het bijzondere moment.
Huidige situatie in de autosport
Inmiddels timmert David zelf hard aan de weg richting de koningsklasse van de autosport. Na een succesvolle aanloop, waarin hij onder meer vicekampioen werd in de Euroformula Open, maakte hij eerder dit jaar in Melbourne zijn debuut in het FIA Formule 3-kampioenschap. Tot op heden heeft hij nog geen punten gescoord en bezet hij de vijfentwintigste plaats in het klassement. Zijn volgende kans op een goed resultaat volgt begin juni, wanneer het kampioenschap neerstrijkt in de straten van Monaco. Tot die tijd bereidt hij zich via simulatorwerk voor op de Europese circuits.
VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special
- Gisteren 19:07
- 2
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'
- 20 april 2026 15:16
- 4
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd"
Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"
- 27 minuten geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"
- 52 minuten geleden
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
- 1 uur geleden
Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"
- 1 uur geleden
- 2
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
- 2 uur geleden
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 11:25
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- Gisteren 10:48
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april