Kevin Magnussen laat weten in gesprek te zijn met andere Formule 1-teams. De Deen hoopt zijn carrière in de koningsklasse vanaf 2025 voort te kunnen zetten, en noemt Carlos Sainz daarin als meespelende factor.

Het Formule 1-team van Haas bracht donderdag naar buiten dat Kevin Magnussen na het seizoen van 2024 bij de formatie vertrekt. Voor de Amerikaanse renstal betekent dit dat er in 2025 met een compleet nieuwe line-up zal worden gereden. Eerder werd al bekend dat Nico Hülkenberg vertrekt en de overstap naar Sauber/Audi maakt, waarna niet veel later werd aangekondigd dat Olivear Bearman volgend jaar zijn fulltime-debuut zal maken bij de renstal van Gene Haas.

Compleet nieuwe line-up Haas 2025

Wie de teammaat van de negentienjarige Brit wordt bij Haas, is nog niet bekend. In de wandelgangen klinken sterke geluiden dat Esteban Ocon al een handtekening zou hebben gezet. De Fransman vertrekt na dit jaar bij Alpine. Magnussen zal het ondertussen allemaal even in spanningen moeten afwachten. Er zijn nog een aantal zitjes beschikbaar voor het seizoen van 2025, maar de 31-jarige coureur wordt in de paddock eigenlijk nergens als kanshebber genoemd. Magnussen zelf ziet dat gelukkig voor hem anders.

Toekomst Kevin Magnussen in de Formule 1

Als hij van de aanwezige media in Hongarije de vraag krijgt of hij in gesprek is met teams over 2025, klinkt het: "Ja, absoluut." Hij vervolgt: "Ik denk dat als ik was doorgegaan, het gaaf zou zijn geweest om te zien wat we hadden kunnen doen met het momentum dat recent is opgebouwd. Dat zo interessant zijn geweest, maar er zijn ook andere interessante projecten. Er zijn nog interessante zitjes beschikbaar in de Formule 1. En dan is er natuurlijk nog Carlos, hij houdt het proces nog altijd op. Maar uiteindelijk zal het gaan bewegen. Op dit moment is het beste voor mij om te focussen op het rijden van goede races, en dan zal ik meedingen om de beschikbare stoeltjes. Alles zal op zijn plek vallen."

