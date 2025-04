Viaplay heeft sinds 2022, een seizoen nadat Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap had behaald, de uitzendrechten van de Formule 1 in handen hier in Nederland. Fans en kijkers waren al ontevreden met de constante prijsverhogingen, maar nu krijgen ze ook nog reclames voor hun kiezen. Ze laten zich woest uit op social media en krijgen bijval van Marco van Basten.

Begin 2022 moest je €13,99 per maand uit de portemonnee trekken om toegang te krijgen tot de Formule 1 bij Viaplay, maar dat is sindsdien elk jaar omhooggegaan met twee euro per maand. De prijs van vorig jaar, €17,99 per maand, is opnieuw verhoogd voor de start van 2025: €19,99 per maand zonder reclame of €21,99 per maand met reclame. Verstappen won afgelopen zondag zijn eerste race van het seizoen, de Grand Prix van Japan. Dat deed hij door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden. Maar fans en kijkers zijn boos dat ze delen van de wedstrijd moesten missen vanwege reclameblokken, terwijl ze al minstens twintig euro kwijt zijn om überhaupt de actie te kunnen volgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Valentijn Driessen neemt het op voor Viaplay: 'Reclame is overal continue in beeld'

Reacties op Viaplay

Marco van Basten wilde ook graag de race op Suzuka kijken, maar helaas kon hij het niet zien. "Ik wilde bij Viaplay kijken, maar ik werd er om zeven uur 's ochtends uitgegooid. Ik had zogenaamd te veel apparaten aan staan, maar ik was als enige wakker", vertelde hij bij Ziggo Sport. Hij sluit zich aan bij de andere Nederlandse kijkers: "Het is echt waardeloos, echt slecht."

Reclame serieus, had rtl7 vroeger ook toen het gratis uitzond. Schaam je kapot @viaplaysportnl — Jeff#5 (@jeffreymokum) April 6, 2025

Haal die reclame er eens uit, schandalig om betalende klanten alsnog reclame te laten zien tijdens een live race . Kunnen we beter weer illegaal kijken. — jurjen (@mowlesters) April 6, 2025

Lekker, net begonnen, weer reclame… ik wachtte het nog 1 week af om te kijken of jullie er mee zouden stoppen maar helaas. Vanmiddag opzeggen want dit is kansloos. Zoveel durven vragen per maand.

Veel plezier met dalende abonnees!!!! — jori de jong (@dejong_jori) April 6, 2025

Jullie zijn gestoord om reclames tijdens de race uit te zenden. Dit is echt het toppunt, jullie gaan veel abonnees verliezen! — AlexRBR (@AlexRBR33) April 6, 2025

Ik heb geen Viaplay meer vond die verhogingen belachelijk worden maar zoals ik hieronder lees zijn die stel gekken alle schaamte voorbij door in de race zelfs nog reclame te doen. — - (@nickdhollander) April 6, 2025

Ik betaal gvd belachelijk veel voor dat abonnement. Pleur op met je reclames dan! Wtf is dit joh idioten allemaal bij jullie — M010 (@MartijnvDijk010) April 6, 2025

Kut race, zonder reclames en met fatsoenlijk commentaar was het iets beter geweest. — T (@T1534554846100) April 6, 2025

Een race die jullie verziekt hebben met reclames. — AlexRBR (@AlexRBR33) April 6, 2025

Jammer van k*t reclame tijdens de race, terwijl ik bijna €20,- ervoor moet betalen... Ga jullie eens ff je ogen uit je kop schamen... Ik stap over naar F1TV — Erikb99 (@Erikb99) April 6, 2025

Gerelateerd