Dit seizoen worden er tijdens Formule 1-races op Viaplay reclames getoond bij kijkers die over het goedkoopste abonnement beschikken. Dat schiet de eerste weken van het nieuwe seizoen in het verkeerde keelgat bij sommige fans, maar volgens Valentijn Driessen is dat heel normaal.

Het Scandinavische Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst.

Boze kijkers

Dit seizoen introduceerde men nieuwe abonnementen, waarbij er bij het goedkoopste abonnement tijdens de races ook reclame uitgezonden zou gaan worden. Dit hebben de fans vorig weekend en dit weekend al gemerkt. Als fans dit niet willen, zullen ze een abonnement moeten afnemen dat nog wat duurder is dan het abonnement met reclames. Dat de fans hier niet blij mee zijn, bleek wel uit de reacties. Er waren op social media veel ergernissen te lezen onder kijkers van het medium en bovendien gaven veel mensen aan de dienst op te zeggen.

Overal reclame

In Vandaag Inside wordt die situatie behandeld door Wilfred Genee: "Ik hoorde dat de mensen die een goedkoper abonnement hebben heel boos waren omdat er steeds reclame voorbij komt." Valentijn Driessen springt echter in de bres voor het medium en stelt dat het in de rest van de wereld heel normaal is dat er reclames tijdens races getoond worden: "Ja, maar dat is overal hoor. Ik was in Spanje voor die wedstrijd van het Nederlands elftal. Toen heb ik daar zitten kijken op RTL Austria en die doen niet anders. Het reclamebeeld is daar continue in beeld en heel klein zie je dan het autootje", zo liet de voetbalanalist horen.

