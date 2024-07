Esteban Ocon wordt inmiddels enkele weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Haas en inmiddels lijkt het dankzij berichtgeving van het doorgaans zeer goed geïnformeerde BBC erop dat de volgende overstap van deze wilde Silly Season er op zeer korte termijn aan zit te komen.

Het lijkt erop dat bij Haas na 2024 een compleet frisse wind gaat waaien. Daar waar Guenther Steiner doorgaans opteerde voor een line-up met ervaring, lijkt Ayao Komatsu wat meer welwillend tegenover het geven van kansen aan jonge coureurs. Niet geheel onterecht natuurlijk als er een zeer talentvolle coureur als Oliver Bearman beschikbaar was op de markt. De Ferrari-jongeling maakte begin dit jaar indruk toen hij Sainz mocht vervangen in Saoedi-Arabië en inmiddels is het ook zeker dat hij volgend jaar kilometers mag gaan maken bij Haas, dat ook in Maranello gevestigd is en nog altijd nauwe banden met de Italiaanse formatie heeft. Men houdt dan nog één stoeltje over en het lijkt dat het team afscheid wil nemen van de vaak tegenvallende Kevin Magnussen.

Handtekening al gezet

Eerder liet Nico Hülkenberg al weten het team te verlaten voor een overstap naar Sauber, waar hij mee gaat werken aan het Audi-project. Hij is dus vervangen door Bearman, maar ook Magnussen moet vrezen voor zijn stoeltje. Eerder wisten andere bronnen, zoals Pit Debrief al te melden dat Ocon op zeer korte termijn gaat tekenen voor het team van Haas en dat een aankondiging al voor de laatste Grand Prix voor de zomerstop in België zou volgen. BBC gaat nu echter een stap verder en maakt wereldkundig dat de inkt al op het papier staat en Ocon een handtekening bij Haas onder een contract heeft gezet.

Officieel bericht aanstaande

Waar eerdere berichtgeving suggereerde dat we dus na Hongarije pas uitsluitsel zouden krijgen met een definitief bericht, stelt het Britse medium dat we voor de Grand Prix van Hongarije van dit weekend al te horen krijgen dat Ocon na dit seizoen naar Haas vertrekt. Ocon, eenmalig racewinnaar, gaat na dit seizoen vertrekken bij het team van Alpine. In Frankrijk was het al langer aan het rommelen en was ook de relatie met teammaat Pierre Gasly verre van optimaal. Sauber/Audi was ook geïnteresseerd in Ocon zijn diensten, maar lijkt de pijlen volledig te richten op Carlos Sainz.

