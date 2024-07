Carlos Sainz zit nog altijd zonder stoeltje volgend jaar. De Spanjaard heeft naar verluidt de aanbiedingen klaarliggen, maar wacht nog altijd af voordat hij de knoop doorhakt. Volgens Jacques Villeneuve kan dit de Ferrari-coureur nog duur komen te staan, als het geduld van de teams opraakt.

Audi, Alpine en Williams hebben allemaal hun interesse in Sainz kenbaar gemaakt en Mercedes lijkt ook weer interesse te hebben in de 29-jarige Madrileen. Sainz moet bij Ferrari vertrekken, aangezien Lewis Hamilton komend jaar het zitje naast Charles Leclerc gaat invullen. Het avontuur bij Audi leek lang te lonken voor Sainz, maar dat team zal waarschijnlijk enkele jaren nodig hebben om op niveau te komen. Daarnaast lijkt de Mercedes-power unit vanaf 2026 de voorkeur te krijgen en de keuze lijkt reuze te zijn voor Sainz.

Treuzelende Carlos Sainz

Bij OLBG legt Villeneuve uit dat het geduld van de teams niet oneindig is. "Hij hoopt waarschijnlijk nog steeds op Mercedes, dat [Kimi] Antonelli nog niet goed genoeg is, zodat het zitje nog een paar jaar beschikbaar is. Maar als je het spelletje speelt door te wachten, kun je erachter komen dat je de laatste in de rij bent en de laatste in de rij is hier niet positief", zo opent de kampioen van 1997. Williams leek de beste papieren in handen te hebben, maar ook dat lijkt te zijn afgeketst. "Op een gegeven moment ga je je ergeren aan andere teams die je geweldige aanbiedingen hebben gedaan. Het leek er zeker van dat hij bij Williams zou komen en toen gebeurde er iets."

Beslissing uitgesteld door gesprekken met Briatore?

Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft enkele keren geflirt met Sainz en dat lijkt voor het voorlopig uitstel te hebben gezorgd. De renstal overweegt om de motoren van Renault te laten vallen en er zijn al gesprekken geweest met Mercedes, zo bevestigde Toto Wolff. "Als je een goed aanbod krijgt en het uitstelt en uitstelt, maak je op een gegeven moment mensen boos en willen ze hem niet meer. Uiteindelijk teken je heel laat en daarmee laat je aan dat team weten dat ze de derde keuze zijn. Dat is ook niet het beste om te doen", aldus Villeneuve.

