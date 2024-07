Voormalig coureur, maar inmiddels teambaas van Red Bull Racing Christian Horner, zal op het Goodwood Festival of Speed enkele ronden rijden in de RB8. De titelwinnende wagen van Sebastian Vettel uit 2012 moest eigenlijk door de Duitser worden bestuurd, maar in plaats daarvan kruipt Horner achter stuur.

De Formule 1 heeft dit weekend dan wel pauze, voor de echte liefhebbers staat het Goodwood Festival of Speed op het programma. Tijdens het festijn worden er diverse iconische wagens ingezet om de fans te trakteren op een stukje autosportgeschiedenis. Zo reed Adrian Newey zaterdagochtend enkele ronden in de Ferrari 312T, de wagen waarmee Niki Lauda furore wist te maken.

Horner als coureur

Voor velen is Horner enkel en alleen het gezicht van Red Bull Racing, maar de teambaas had tot 1998 zelf een actieve racecarrière. Het was de bedoeling dat Vettel 'zijn' RB8 zou laten zien op het Goodwood Festival of Speed, maar de viervoudig kampioen is simpelweg op vakantie met zijn gezin. Horner reed in Silverstone al enkele ronden met de RB8 om het goede gevoel te krijgen. Bij PlanetF1 legt hij uit: "Het was leuk. De eerste keer dat ik in een Red Bull-auto rijd en zeker de eerste keer met een handkoppeling en twee pedalen. Sebastian Vettel zou hier in een van de auto's rijden, maar hij is met zijn gezin op vakantie en kon niet in Goodwood rijden, dus de jongens stelden voor: waarom rijd jij er niet in?"

Voorrecht

Wel moest Horner weer even wennen: "Ik heb sinds 1998 niet meer in een gereden en sinds 1993 geen Formule 1-auto." Ook voor hem is het bijzonder om een keer in de wagen te zitten, in plaats van er tegenaan kijken: "Het was een grote eer en een groot voorrecht om in een van deze geweldige auto's te mogen rijden, een auto die het kampioenschap heeft gewonnen. Dus ik ben Sebastian z'n stand-in voor het weekend hier op Goodwood."

