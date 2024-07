Volgens Robert Doornbos is het verval van Red Bull Racing begonnen en daarom ziet hij een overstap van Max Verstappen naar Mercedes wel zitten. De Rotterdammer wijst in gesprek met Motorsport.com naar het vertrek van Adrian Newey en de nodige onrust die binnen het team nog altijd aanwezig is.

Het zitje van Lewis Hamilton bij de Zilverpijlen komt eind 2024 vrij en ook Toto Wolff heeft aangegeven dat hij Verstappen met open armen zou verwelkomen. De Nederlander heeft echter een contract tot en met 2028 op zak en hoewel Red Bull Racing in de voorgaande jaren wist te domineren, is van die voorsprong in 2024 weinig over. Hoewel het reglement de teams dichter bij elkaar brengt, vermoedt Doornbos dat de terugval van het team ook te maken kan hebben met de onrust achter de schermen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos had Pérez al de laan uit gestuurd: "Waarom geef je hem nog twee races?"

Dominantie Red Bull is 'omgeslagen'

Begin dit jaar werd het nieuws van Hamilton bekend en Wolff opende direct de deur voor Verstappen. Red Bull beschikte toen nog over de snelste bolide en daarom leek een overstap niet realistisch. "Maar dat is ineens omgeslagen", reageert Doornbos op de huidige trend. De Duitse renstal lijkt in 2024 het lek boven te hebben qua ontwikkeling van de W15. De afgelopen twee races wist Mercedes dan ook te winnen. In Oostenrijk profiteerde George Russell optimaal van de schermutselingen tussen Verstappen en Lando Norris. Op Silverstone leek Mercedes in de slotfase het snelste pakket te hebben, hoewel Verstappen overwinnaar Hamilton in de slotfase rap naderde.

OOK INTERESSANT: 'Transfer Verstappen naar Mercedes nog steeds niet uitgesloten'

Verstappen moet goed nadenken over Mercedes

Verstappen moet in de ogen van Doornbos volgend jaar al naar Brackley verkassen. "In principe heeft Max nog een contract, maar in mijn optiek moet Max serieus gaan nadenken of hij voor 2025 niet bij Mercedes in moet stappen. Als de Mercedes echt zo goed blijkt te zijn, dan zou hij volgend jaar een prachtig tussenjaar kunnen hebben bij Mercedes om vervolgens vanaf 2026 weer te domineren."

Gerelateerd