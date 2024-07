Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is het onbegrijpelijk dat Sergio Pérez momenteel nog steeds achter het stuur van de RB20 van Red Bull Racing zit. De Rotterdammer wijst in het Race Café naar het verleden van het team, waarbij coureurs voor minder langs de kant zijn gezet.

Het competitieve 2024-seizoen heeft een zwak punt van Red Bull Racing blootgelegd. Zo leunt het Oostenrijkse team de afgelopen paar races op de stuurmanskunsten van Max Verstappen, om de nodige punten voor het team te verzamelen. Teamgenoot Pérez heeft onlangs zijn krabbel onder een contractverlenging bij het team gezet, maar dit heeft niet geresulteerd in een verbetering van de prestaties. McLaren beschikt momenteel misschien wel over de snelste bolide met de MCL38 en de strijd voor de wereldtitel voor teams is dan ook aan de gang. Daar waar het papaya-oranje team momenteel met twee auto's knokt, lijkt Pérez maar niet uit het vormdipje te kunnen komen.

Prestatieclausules

Voor Pérez wordt de situatie niet rooskleuriger, zo zouden er twee clausules zijn die momenteel actief worden. Zo mag de Mexicaan, naar verluidt, niet meer dan honderd punten achter teamgenoot Verstappen staan, maar dat gat is inmiddels 137 punten. Ook zou 'Checo' niet meer dan vijf posities achter de Nederlander mogen staan in het kampioenschap. Verstappen heeft nog altijd de leiding in het klassement te pakken, Pérez bezet de zesde positie.

Waarom wacht Red Bull met ingrijpen?

Red Bull lijkt dan ook bezig te zijn met plan 'B'. Supersub Liam Lawson heeft deze week meters gemaakt in de RB20 op Silverstone. Volgens teambaas Christian Horner stond deze test al maanden op de planning en staat het los van de situatie met Pérez. Toch gelooft Doornbos dat niet helemaal: "Natuurlijk, het is helemaal kut als jouw auto wordt uitgeleend, midden in het seizoen." Daarnaast begrijpt Doornbos niet helemaal waar Red bull Racing nu precies op wacht. "Waarom geef je hem nog twee races? Bedoel, ik zie hem morgen [op het Goodwood Festival of Speed red.]. Ik weet niet of ze dit vertalen naar het Spaans. Misschien moet ik dat even nuanceren. Er zijn jongens voor veel minder de laan uitgestuurd. Er zit een te groot commercieel pakket [achter]. Als hij niet Mexicaans was en niet die extra miljoenen had meegenomen, dan had hij nooit zo lang de kans gekregen", aldus Doornbos.

