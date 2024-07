Het is nog altijd de vraag of en waar Adrian Newey zijn Formule 1-loopbaan zal gaan vervolgen. De 65-jarige ontwerper lijkt in trek te zijn bij diverse teams en Amanda Newey, de vrouw van, ziet de humor van de situatie wel in en steekt op X de draak met de interesse vanuit diverse hoeken.

Newey kondigde onlangs zijn vertrek bij Red Bull Racing aan. De Brit rond nog wel het RB17-hypercar project af, met de bedoeling om volgend seizoen weer op vrije voeten te staan. In het statement bij het vertrek werd ook gehint op een eventueel pensioen van de topontwerper, maar onlangs verklaarde Newey in gesprek met Sky Sports F1 dat hij er in de herfst, dan wel in de winter wel uit zou zijn. Daarmee doelend op een nieuw Formule 1-avontuur. De laatste verhalen uit de wandelgangen wijzen naar een dienstverband bij Aston Martin, maar ook Williams zou nog op de loer liggen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Clarkson wijst naar huizenjacht Newey: 'Niet naar Maranello'

Vakantie

Afgelopen week nam Newey even wat tijd vrij en Amanda Newey knipoogt naar het geruchtencircuit. "We waren op vakantie in Limewood, eigendom van Jim Ratcliffe, en arriveerden met een Aston Martin gestylede, in Ferrari blauw/zilver, met 'papaya' shorts aan, voor onze vakantie met Red Bulls om ons alert te houden."

We vacationed at Limewood, owned by Jim Radcliffe, arriving in an Aston Martin styled in a ferrari blue/silver, wearing "papaya" shorts, for our holiday with Red Bulls to keep us alert. 🫡😉 pic.twitter.com/eEDYTvC7Rb — Amanda Newey (@amanda_newey) July 2, 2024

Gerelateerd