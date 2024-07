Voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië deelt Jeremy Clarkson een nieuwtje op de startgrid. Zo weet de voormalig presentator van Top Gear te melden dat Adrian Newey verhuisplannen heeft en dat Maranello niet de plek is waar de ontwerper, nu nog in dienst van Red Bull Racing, naartoe gaat.

Al sinds het aangekondigde vertrek van Newey bij Red Bull Racing rijst de vraag op waar het nieuwe avontuur van de Brit zal zijn. Ferrari werd als eerste genoemd en dat heeft alles te maken met een eerder interview van Newey, waarin hij aangaf dat hij spijt heeft dat hij nog nooit met Lewis Hamilton heeft samengewerkt. In datzelfde interview noemde Newey ook Fernando Alonso. De link met Aston Martin werd de afgelopen weken echter ook gelegd en Newey zou zeer dicht bij een deal zijn.

Newey naar Williams?

Toch onthult Clarkson tegenover Viaplay dat Ferrari het niet gaat worden en dat Aston Martin waarschijnlijk ook achter het net vist. "Ik weet dat Adrian Newey op huizenjacht is in Oxfordshire en niet in Maranello", zo vertelt hij bij Viaplay. Het enige team dat gevestigd is in Oxfordshire, is het team van Williams. In een eerder stadium leek Williams ook al geïnteresseerd te zijn en Newey vertrok uiteindelijk bij het team omdat hij aandelen wilde, maar het niet kreeg.

