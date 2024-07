Het was alweer eventjes stil rondom Adrian Newey, maar het Spaanse El Espanol schrijft dat Aston Martin zeer dicht bij een krabbel van Newey zit. Bijna alle teams zijn geïnteresseerd in de voormalig ontwerper van Red Bull Racing, maar het lijkt dus Aston Martin te gaan worden.

Het team van Lawrence Stroll hoopt nog altijd binnen afzienbare tijd een wereldkampioenschap bij te kunnen schrijven. Daarvoor is er al een peperdure nieuwe faciliteit neergezet, nu is de jacht op kennis ingezet. Daarvoor trekt het team dus aan diverse prominenten figuren, maar Newey zou de spreekwoordelijke kers op de taart zijn.

Newey dicht bij handtekening met Aston Martin

Onlangs kwam het gerucht dat de huidige technisch directeur van Ferrari, Enrico Cardile, binnen afzienbare tijd de overstap gaat maken naar het groene team, maar Newey zou ook dicht bij een deal zijn. Het Spaanse medium schrijft dat de ambitie van Stroll echter niet stop bij Cardile. Aston Martin is namelijk in een 'zeer vergevorderd' stadium met Newey. De Brit is onlangs ook al gespot toen hij vermoedelijk een rondleiding door de fabriek kreeg en zou op dit moment een groter aanbod van Ferrari naast zich neer hebben gelegd.

