Aston Martin, McLaren, Mercedes en Red Bull Racing overschreden de avondklok voor de F1 Grand Prix van China. Dat betekent dat de vier teams een van hun vier 'jokers' moesten inleveren. De FIA heeft dit echter teruggedraaid en de autosportbond legt op het Shanghai International Circuit uit waarom.

Na de spannende seizoensopener in Australië moesten de teams uit de koningsklasse direct vertrekken richting China. Normaal gesproken komen alle spullen op de maandagavond aan, of op zijn laatst op de dinsdagochtend, voordat het raceweekend begint, maar vanwege logistieke en technische problemen met de cargovliegtuigen liepen de eerdergenoemde vier renstallen enorme vertragingen op. De vracht kwam pas op de woensdagmiddag aan in Shanghai, meer dan dertig uur later dan gepland, en er waren zelfs twijfels over of de acht auto's op tijd gebouwd konden worden voor de vrije training. Dat lukten Aston Martin, McLaren, Mercedes en Red Bull uiteindelijk wel, maar ze moesten daarbij de avondklok overschrijden.

Force majeure

Teams in de Formule 1 mogen per seizoen de avondklok vier keer overschrijden en dus vier van deze 'jokers' inzetten. Wordt de avondklok nog een keer overschreden na de vier waarschuwingen, dan is het een overtreding van artikel 23.6 van het sportief reglement. De straf die daarop staat, is dat beide auto's van het team vanuit de pitstraat moeten starten.

Aston Martin, McLaren, Mercedes en Red Bull moesten zo'n 'joker' inleveren, maar de FIA heeft dit op de vrijdagochtend in China teruggedraaid. Na een rapport van de technische afdeling van de autosportbond hebben de stewards dit besluit genomen, omdat de teams geen controle hadden over de omstandigheden rondom de vertragingen. Dat betekent dat de teller dus weer op 0 staat bij Aston Martin, McLaren, Mercedes en Red Bull. Dat is goed nieuws voor, want als je bijvoorbeeld Max Verstappen bent, wil je dat je team zoveel mogelijk van die 'jokers' bewaart voor als er problemen met de auto zijn vóór de zondag of als de auto gerepareerd moet worden na een crash en dat alleen op tijd kan, als de avondklok wordt overschreden.

