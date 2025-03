De Formule 1-teams staan voor een uitdaging in aanloop naar de F1 Grand Prix van China, want de FIA heeft de regels omtrent de flexi-wings aangescherpt. In de podcast The F1 Show van Sky Sports bespreken technisch specialist Bernie Collins en Ted Kravitz deze veranderingen, die inhouden dat de teams nu nog striktere tests moeten doorstaan met hun achtervleugels.

De hele discussie rondom de flexi-wings begon vorig seizoen, toen sommige teams een soort 'mini-DRS' effect leken te hebben. Dit leidde uiteindelijk tot aanpassingen na de Grand Prix van Azerbeidzjan. De FIA heeft nu de buiging van de vleugels nog verder beperkt. De FIA stelt nu in de reglementen dat de afbuiging bij belasting nu niet meer dan 0,5 mm mag zijn. Dit is een enorme vermindering ten opzichte van de 2 mm die het voorheen mocht zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sponsor Pérez over Red Bull: 'Hebben ze het zwijgen opgelegd als echt mannen'

Vleugels laten buigen voor optimale aerodynamica

Teams willen hun vleugels laten buigen om zo hun aerodynamica te optimaliseren. In bochten is maximale downforce gewenst, maar een flexibele vleugel kan op rechte stukken de weerstand verminderen en daarmee de rondetijd verbeteren. De nieuwe limieten werden al getest tijdens de eerste race in Melbourne en de FIA zette extra camera's in om te kijken of de teams zich wel aan de regels hielden. Collins stelt in de podcast van Sky Sports verrast te zijn over het feit dat alles zo snel is besloten door de FIA. "Het interessante is dat ze het zo snel hebben gedaan, dus alle teams zijn op dit moment alles aan het overbrengen van Australië naar China. Elk team dat [de nieuwe tests] vorige week niet zou hebben gehaald, zou deze week een grote ommekeer moeten maken om te slagen, waardoor ik me afvraag of ze denken dat de teams zouden slagen met de huidige setup."

Zijn teams al voorbereid op nieuwe regels?

Maar zijn de teams al voldoende voorbereid op deze strengere regels? Kravitz merkt op dat topteams zoals McLaren en Ferrari hun vleugels al aan hele strenge tests hebben onderworpen in Melbourne. De vraag of de nieuwe eisen haalbaar zijn, blijft nog even hangen, want de tijd tussen de races is kort. De teams moeten nu dus snel schakelen om aan de nieuwe eisen te voldoen voordat de actie in Shanghai losbarst.