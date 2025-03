Jimmy Morales, de directeur van Escuderia Telmex Telcel en een belangrijke sponsor van Sergio Pérez, heeft in een aflevering van de Formula de 2-podcast onthuld dat Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, ooit twijfelde aan de kwaliteiten van Pérez. Volgens Morales heeft Pérez Marko het tegendeel bewezen door te rijden voor het team dat ooit aan zijn kunnen twijfelde.

De samenwerking tussen Red Bull en Pérez was nooit een gelukkige, ondanks dat zijn contract meerdere keren werd verlengd. De Mexicaan stelde in 2024 wederom teleur en dat droeg bij aan het mislopen van het constructeurskampioenschap. Pérez moest uiteindelijk vertrekken bij Red Bull en Liam Lawson werd aangekondigd als zijn vervanger. Hierdoor kon Pérez niet snel ergens anders aan de slag, want de stoeltjes waren al gevuld. Pérez moet nu wachten tot 2026 voor hij mogelijk weer terug kan keren in de Formule 1.

Pérez heeft Marko het zwijgen opgelegd

Morales herinnert zich nog een moment dat hij Marko ontmoette: "We kennen Helmut Marko al een tijdje. Hij had al flinke aanvaringen met mij toen we nog in de Formule 3 zaten. Hij zei tegen me: 'Deze coureur gaat het niet redden.' En raad eens? Hij reed uiteindelijk zelfs voor het team dat zei dat hij het niet zou halen. We hebben hem het zwijgen opgelegd zoals de grote jongens dat doen."

Morales: "Checo hoeft niet terug te keren"

Hoewel Pérez nu vertrokken is, zegt Morales dat de Mexicaan niet per se zit te wachten op een terugkeer in de racerij. "Checo hoeft niet terug te keren naar de racerij, hij heeft alles al bereikt wat hij wilde bereiken in zijn carrière. Maar als hij terugkeert, zal het zijn omdat hij het wil. Hij is enorm competitief, we moeten alleen een project vinden dat hem aanspreekt en waar hij kan terugkeren en schitteren," zo klinkt het.

