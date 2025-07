De politie van Northamptonshire, de graafschap waarin Silverstone ligt, heeft beelden van een CCTV-camera op het circuit gedeeld. Ze zijn namelijk opzoek naar een fan die tijdens de Britse Grand Prix een stuur van een Formule 1-auto heeft gestolen.

De Formule 1 was natuurlijk de hoofdact op Silverstone, maar er waren genoeg andere dingen buiten de koningsklasse te zien en te doen. De FIA Formule 2 kwam in actie met overwinningen van Leonardo Fornaroli en Jak Crawford, die het gat dichtten richting Richard Verschoor in de puntenstand. In de FIA Formule 3 stonden Tasanapol Inthraphuvasak en Mari Boya op de bovenste trede van het podium. Tussen de races door waren er mooie demonstraties met historische Formule 1-auto's. Deze iconische bolides stonden opgesteld in de paddock, als ze niet op de baan reden, zodat iedereen ze van dichtbij kon zien.

Fan steelt stuur op Silverstone

Helaas heeft een fan hier misbruik van gemaakt. Hij heeft namelijk een stuur gestolen van een van de historische wagens. De politie van Northamptonshire heeft onderstaande foto van een CCTV-camera gedeeld om proberen de man te identificeren. Ze willen graag met hem spreken om de diefstal van het stuur recht te zetten. Het incident gebeurde rond 14:30 op de vrijdag. De politie hoopt dat een andere bezoeker op het circuit kan vertellen wie de man is, als hij zichzelf niet aangeeft. Om welke van de F1-auto's het gaat, is niet bekend. Hoe dan ook, de eigenaar zal het stuurtje graag terug willen hebben, want deze kunnen tienduizenden euro's kosten.

De politie van Northamptonshire, de graafschap waarin Silverstone ligt, is opzoek naar deze man. Tijdens de Britse Grand Prix heeft hij namelijk een kostbaar stuurtje van een historische Formule 1-auto gestolen.



