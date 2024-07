'Transfer Verstappen naar Mercedes nog steeds niet uitgesloten'

Hoewel Max Verstappen heeft aangegeven dat hij niet van plan is om te vertrekken bij Red Bull Racing, houdt het managementteam rondom de Nederlander de verrichtingen van Mercedes nauwlettend in de gaten en is een transfer voor komend seizoen volgens F1-insider nog steeds niet uitgesloten.

Verstappen zit al sinds 2016 bij het Oostenrijkse team en heeft samen met Red Bull gebouwd aan de titels die in de jaren erna zouden gaan volgen. Nog voordat Verstappen de Formule 1 in kwam, flirtte Mercedes met de Nederlander, maar kon de renstal geen zitje aanbieden, daar waar Red Bull zusterteam Toro Rosso nog tot haar beschikking had. Lewis Hamilton vertrekt bij Mercedes aan het einde van 2024 en Toto Wolff heeft al meerdere malen laten optekenen dat Verstappen de ideale vervanger is in zijn ogen. Daarvoor moest het pakket wel sterk worden verbeterd en de laatste twee races werden gewonnen door het team uit Brackley. Red Bull Racing probeert met man en macht de RB20 te verbeteren en Verstappen heeft aangegeven dat hij puur en alleen naar de prestaties kijkt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen sluit transfer uit: 'Je kan niet ineens doei zeggen'

'Jos ziet Max liever in 2025 al naar Mercedes gaan'

Het medium bevestigt dat een transfer naar Mercedes nog altijd op tafel ligt. Daarvoor wordt er gewezen naar het onderonsje tussen vader Jos en teambaas Christian Horner in Spielberg. Jos 'The Boss' zou namelijk een demorun rijden in een oude Red Bull, maar naar verluidt zou Horner hebben geprobeerd om dit tegen te houden. Verstappen senior noemde het geheel een 'kleuterklas' en trok zichzelf terug uit de demonstratierun. Het voorval zou ervoor gezorgd hebben dat Verstappen senior klaar is met Red Bull en liever ziet dat zoon Max in 2025 voor Mercedes rijdt. "Nu hoeft hij alleen nog maar zijn zoon en zijn manager te overtuigen", zo schrijft het medium.

OOK INTERESSANT: Wolff kiest kant van Jos Verstappen in ruzie met Horner: "Zielig om die kans te ontnemen"

Kan Mercedes winnende auto leveren?

Ook wordt er gewezen naar de huidige trend binnen de koningsklasse. Waarbij het lijkt of Red Bull Racing zwakker wordt, daar waar Mercedes juist in de lift zit. Eerder werd er gewezen naar een mogelijke overstap in 2026, wanneer het nieuwe tijdperk Formule 1 ingaat en waarbij het accent meer op de power unit zal liggen. Mercedes heeft in 2014 laten zien dat het een raket van een motor kan bouwen en volgens diverse kenners zou dit zomaar weer het geval kunnen zijn in 2026. Toch wordt een dominant Mercedes in 2025 ook niet uitgesloten en daarvoor wordt gewezen naar de huidige opwaartse lijn van het team.

Gerelateerd