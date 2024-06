Hoewel er veel geruchten gaande zijn over de toekomst van Max Verstappen binnen de Formule 1, legt de drievoudig kampioen op de persconferentie in Oostenrijk uit dat hij niet van plan is om te vertrekken bij Red Bull Racing.

De afgelopen weken dook de naam van Mercedes telkens op, als mogelijke nieuwe team voor de Nederlander. Ook Toto Wolff deed daar een duit in het zakje in. Zo stelde hij dat Verstappen wellicht wel te verleiden is, als de W15 een topauto blijkt te zijn. De Limburger heeft echter nog altijd een contract tot en met 2028 op zak, maar desalniettemin lijkt een toekomst bij Red Bull Racing niet altijd zeker. Daarvoor lijkt een topauto één van de voorwaarden te zijn.

'Ben blij waar ik zit'

Afgelopen weekend gaf de CEO van Mercedes aan dat Verstappen wellicht in het zilver er ook goed zou uitzien. De Nederlander legt uit dat hij niet van plan is om te vertrekken. "Ik denk niet dat de Formule 1 op die manier werkt. Dat je ineens kan zeggen: doei jongens. Dat is gewoon niet hoe het werkt." Verstappen heeft juist een langdurig contract met Red Bull afgesloten. "Ik heb een lang contract getekend bij dit team en ik ben blij waar ik zit. Zoals ik al zei: we zijn ook al bezig met volgend jaar en met onderdelen die we kunnen implementeren op de auto. Dat zou genoeg moeten zeggen over waar ik volgend jaar rij", aldus Verstappen.

