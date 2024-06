Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner gaat het 2026-reglement ervoor zorgen dat de hedendaagse verschillen, weer een stuk groter gaan worden. De teambaas wijst naar de grote veranderingen, waarbij er waarschijnlijk weer één team gaat domineren.

Vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 gaan de auto's, maar ook de motoren er heel anders uitzien. Zo worden de wagens iets kleiner en zullen de motoren voor vijftig procent hun vermogen uit de accu moeten halen, de resterende vijftig procent komt uit de verbrandingsmotor. Zoals wel vaker bij de introductie van een nieuw reglement aan de gang is, is dat er één team het beste haar huiswerk heeft gedaan. Dat wordt vaak in de jaren erop teniet gedaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull kan McLaren niet helpen in Oostenrijk met onbruikbare motorhome

Marges kleiner dan ooit

Tegenover Motorsportweek legt Horner het uit: "Als je 2023 negeert, hebben we een geweldig jaar. 2023 was een eenhoorn [iets uitzonderlijks red.], en dit is normaal. Dit [huidige situatie red.] is Formule 1 en het is normaal dat er geweldige teams zijn, geweldige coureurs en er is altijd competitie. Het reglement is stabiel en het voordeel van een stabiel reglement is dat het altijd convergeert." Daarvoor wijst hij naar een uitspraak van voormalig McLaren-CEO Ron Dennis. "Ik herinner me nog toen ik in de Formule 1 kwam. Dat Ron Dennis tegen mij zei in een vergadering van de F1-Commissie: 'als je close racing wilt, laat het [reglement red.] dan met rust, laat het gewoon met rust en alles convergeert. En dat is wat we op dit moment zien, alles convergeert en dan gaan we alles door elkaar gooien in 2026."

OOK INTERESSANT: Mercedes schakelt privédetective in om verzender sabotagemail te achterhalen

Verstappen moet ervoor knokken, zoals het hoort

De RB20 begon het 2024-seizoen met een voorsprong op de andere teams, maar McLaren lijkt de wagen inmiddels te hebben bijgehaald. Als oorzaak voor die verdamping wijst Horner dan ook naar de regels. "We moeten op dit moment heel hard vechten voor de overwinningen. We moeten als team op de top van ons kunnen zijn en de coureurs moeten ook op de top van hun kunnen zijn. Dat is Formule 1, dat is zoals het hoort", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

Gerelateerd