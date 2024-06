Het team van Mercedes heeft een privédetective ingeschakeld om te achterhalen wie nu precies de e-mail over de sabotage aan de wagen van Lewis Hamliton heeft gestuurd. De politie heeft dinsdag, na onderzoek, laten weten dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, maar daar laat Mercedes het dus niet bij zitten.

Tijdens het raceweekend in Canada kregen journalisten een e-mail met daarin de beschrijving hoe Hamilton actief werd tegengewerkt binnen Mercedes. Dit werd overigens direct tegengesproken door teambaas Toto Wolff. Die stelde dat het team er niets aan heeft om één van de twee auto's te benadelen. Toch werd de suggestie gewekt dat er sabotage werd gepleegd aan de W15 en Hamilton deed daar in Monaco zelf ook een duit in het zakje. Zo vertelde hij dat hij dit jaar waarschijnlijk geen enkele keer meer voor George Russell zou eindigen en daarmee insinueerde hij vuil spel. In Spanje wist de zevenvoudig kampioen zijn jongere teamgenoot overigens in de kwalificatie, maar ook tijdens de race te verslaan en dus kunnen die insinuaties ook de prullenbak in.

Externe partij ingeschakeld

Wolff was in Spanje fel over de e-mail. Zo stelde hij dat het afkomstig is van 'gekken' die snel een psychiater moeten inschakelen. De politie van Northamptonshire melde na onderzoek dat er geen strafbare feiten waren gepleegd, wel heeft de politie het team advies gegeven over vervolgstappen. Een woordvoerder van het Duitse team meldt bij Mail Sport dat er inmiddels een extern bedrijf is ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in dit soort zaken. Verder wilde de woordvoerder op de inhoud niet ingaan. Een andere woordvoerder van het team heeft eerder al laten optekenen dat de e-mail waarschijnlijk door een willekeurige Hamilton-fan is verstuurd.

