Het team van McLaren zit vooralsnog zonder motorhome in Oostenrijk. Tijdens het raceweekend in Spanje brak er een brand uit in de hospitality suite van het team en voorlopig is hun motorhome onbruikbaar. Waar de renstal dit weekend haar onderkomen zal vinden, dat is nog onbekend. Red Bull is om hulp gevraagd, maar kan dat niet bieden.

In aanloop naar de derde vrije training in Barcelona brak er brand uit bij McLaren. Het zou gaan om een elektrische brand die was ontstaan in het plafond van de keuken. Hetgeen werd overigens snel geblust door de brandweer die snel ter plaatse was. Uit voorzorg werd één teamlid van McLaren naar het ziekenhuis gebracht, maar verder was iedereen ongedeerd, zo liet het team weten.

Motorhome is mee met MotoGP

Aankomend weekend gaat de tweede race van de triple header van start op de Red Bull Ring. Helmut Marko onthult dat McLaren om hulp heeft gevraagd. Zo hoopte McLaren in Oostenrijk gebruik te kunnen maken van een motorhome van Red Bull, maar die is dit weekend niet aanwezig. "Ze vroegen het ons, maar helaas konden we ze niet helpen, omdat we tegelijkertijd het Energy Station en een hospitality centre bij de MotoGP hebben", zo legt Marko uit bij Kleine Zeitung.

McLaren is dankbaar voor hulp in Spanje

Waar McLaren dan wel zal gaan bivakkeren tijdens het raceweekend in Oostenrijk, dat is nog niet bekend. McLaren heeft daarover nog geen officieel bericht gedeeld, al is teambaas Andrea Stella dankbaar voor iedereen die in Barcelona de helpende hand heeft geboden. "Ik zou graag de solidariteit, behulpzaamheid en steun willen benadrukken die we hebben ontvangen van elk team, de Formule 1 en de FIA. Wij waren onder de indruk van dit gemeenschapsgevoel."

