Dr. Helmut Marko weet nog niet helemaal hoe de RB20 het aankomend weekend op de Red Bull Ring zal gaan doen, maar hoopt op een sterk Mercedes. Op die manier kan het Duitse team wellicht punten afsnoepen van McLaren en helpt het Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap.

Na tien races in 2024 lijkt McLaren momenteel over het snelste pakket te beschikken. Zo gaf Lando Norris na de wedstrijd in Spanje aan dat hij de wedstrijd had moeten winnen. Toch was het uiteindelijk Max Verstappen die er met de zege vandoor ging en daardoor weer wat uitliep in het klassement. Het prijzengeld wordt echter op basis van constructeursklassement uitgedeeld en aangezien Sergio Pérez de afgelopen races niet thuis gaf, hoopt Marko op een meevaller van de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wil Lawson in de plaats van Ricciardo: 'Het is een juniorenteam'

Beperkte trainingstijd in Oostenrijk

In zijn column bij Speedweek blikt de adviseur vooruit op het raceweekend op thuisgrond voor het team. De afgelopen races heeft Red Bull Racing de drie trainingen nodig gehad om de balans van de auto voor elkaar te krijgen, maar op de Red Bull Ring is er slechts één training. Dat heeft alles te maken met het sprintweekend dat op het programma staat. "De afgelopen tijd hadden we echter altijd alle drie de trainingen nodig om de auto halverwege in balans te brengen. Als dit probleem aanhoudt, dan kan dat het leven moeilijk maken voor ons. En vorig jaar kwam de wederopstanding van McLaren op de Red Bull Ring. Daar brachten ze hun upgrade en vanaf toen waren ze snel"

OOK INTERESSANT: Van Der Garde mist 'killer instinct' bij Norris: "Hij mist dat nog wel een beetje"

Duimen voor sterk Mercedes

Norris is met zijn P2 in Spanje ook de nummer twee in het klassement geworden, maar Marko wijst naar de Verstappen-factor: "Maar Max rijdt praktisch foutloos. Godzijdank kan Lando dat nog niet, maar hij blijft onze belangrijkste concurrent." Nu Pérez niet altijd het tempo van zijn teamgenoot kan volgen, maar ook niet steevast in de top vijf eindigt, hoopt Marko op een meevaller van de concurrentie. "Ik hoop daarom dat Mercedes sterker wordt en een tijdje de op één na sterkste kracht is, wat ons zeker zou helpen met het oog op het wereldkampioenschap."

Gerelateerd