Volgens voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is Lando Norris in 2024 belangrijke stappen aan het zetten, maar mist hij nog wel de absolute 'killer'-mentaliteit. In de ogen van de 39-jarige oud-coureur was het namelijk al bijna een zekerheidje dat de Brit de koppositie zou verliezen bij de start van de race in Spanje.

Norris wist in Spanje zijn tweede pole position uit zijn carrière te pakken. De kopman van McLaren was slechts twee honderdsten sneller dan rivaal Max Verstappen. Toch is het lange rechte stuk richting bocht één berucht in Barcelona en afgelopen weekend kon Norris de leiding daar dan ook niet behouden. Vlak nadat de startlichten uitgingen meldde Verstappen zich aan de rechterkant van Norris, die ook nog even de Nederlander in het gras duwde. Het was uiteindelijk George Russell die als eerste bocht één uitkwam, maar Verstappen die zijn 61e zege wist bij te schrijven.

Norris is groeiende

In DRS: De Race Show wijst Van Der Garde naar de groei van de enkelvoudig racewinnaar. "We wisten natuurlijk al dat Norris snel zou zijn, op een circuit dat hem ligt. McLaren dat ook kleine updates heeft meegenomen en echt snel was. Dan zet hij een rondje neer, waar je ‘u’ tegen zegt", zo wijst Van Der Garde naar de pole position. Toch is Norris nog geen volwaardige titelkandidaat voor de oud-coureur: "Hij mist dat nog wel een beetje, maar je ziet wel dat hij aan het groeien is. Dat heeft vooral te maken met dat hij een race heeft gewonnen, dat daar de druk vanaf is, dat hij het vertrouwen krijgt van zijn team. Dat hij meer zelfvertrouwen krijgt, dan kan je ineens zo’n goede kwalificatieronde neerzetten."

Killer instinct

Toch draait het allemaal om de zondag, want daar worden de punten uitgedeeld. Norris mist in de ogen van Van Der Garde dan ook de 'killer instinct': "Alleen ik wist al met de start: 'leuk en aardig dat hij op pole position staat, daar heeft hij al eens eerder gestaan'. Hij verneukt de start, dat wist ik van tevoren al. Omdat dat elke keer zo is." Hoewel Norris van de druk van het winnen van een race lijkt te zijn verlost, speelt er nog wel altijd iets, zo stelt Van Der Garde: "Op de één of andere manier, de druk die hij dan heeft, dat hij dan elke keer net even niet goed wegkomt. Dan probeert hij Max in het gras te duwen. Ja, dat was gewoon stom, daar heeft hij echt de race verloren."