Daar waar Daniel Ricciardo nog altijd op de steun van Red Bull-teambaas Christian Horner kan rekenen, vindt dr. Helmut Marko dat het tijd wordt voor Liam Lawson bij het zusterteam van Red Bull Racing. In zijn ogen is het Visa Cash App RB-team een opleidingsteam en is de opdracht van de aandeelhouders duidelijk.

Met de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull Racing voor de komende twee seizoenen, is voorlopig ook de deur gesloten voor een terugkeer van Ricciardo bij het Oostenrijkse team. Daarnaast overschaduwt de Australiër ook niet teamgenoot Yuki Tsunoda, één van de voorwaarden om überhaupt kans te maken op het zitje naast Max Verstappen. Dat zorgt voor een ongemakkelijk probleem bij het opleidingsteam. Zo zit 'supersub' Lawson nog altijd te wachten op zijn kans, nadat hij vorig jaar al een aantal races mocht invallen. Horner zal hopen dat Ricciardo binnen afzienbare tijd een extra versnelling gaat vinden.

Interesse in Lawson

Hoewel de voorkeur van Lawson bij het zusterteam van Red Bull Racing ligt, om op die manier zicht te houden op het zitje naast Verstappen, wordt een eventuele overstap niet meer uitgesloten. Onlangs wist de Italiaanse media te melden dat Audi ligt te loeren op de diensten van de 22-jarige Nieuw-Zeelander. Daarmee lijkt er dus genoeg interesse te zijn in Lawson. De grote vraag is vooral wat het Visa Cash App RB-team van plan is.

Aandeelhouders willen junioren zien

In gesprek Kleine Zeitung is Marko helder over de huidige situatie. "De aandeelhouders hebben laten weten dat het een juniorenteam is en wij moeten dienovereenkomstig handelen", doelend op de positie van Ricciardo. De 34-jarige Australiër had ingezet op een terugkeer naar Red Bull, maar met de contractverlenging van Pérez, is dat voorlopig naar de lange baan geschoven. "Het doel was dat hij met uitzonderlijke prestaties in aanmerking zou komen voor Red Bull Racing. Dit stoeltje is nu van Sergio Perez, dus dit plan is niet meer geldig." Marko wil dan ook graag Lawson de kans geven: "We zullen er binnenkort een jonge coureur in moeten zetten. Dat zou Liam Lawson zijn."

