F1 is komend weekend actief in Spielberg, waar de F1 Grand Prix van Oostenrijk verreden gaat worden als onderdeel van de triple header waar de koningsklasse momenteel mee bezig is. Max Verstappen kijkt uit naar het circuit en heeft een boodschap voor de Orange Army.

In de preview van Red Bull Racing blikt Verstappen vooruit op het weekend in Spielberg, waar hij al veel successen heeft gekend. Het is voor Red Bull Racing natuurlijk een thuisrace, maar dit zal ook een beetje gelden voor Verstappen. Er zullen namelijk veel Nederlanders in het oranje naar het circuit komen. "We voelen ons altijd erg welkom en vinden het leuk om terug te komen naar Oostenrijk, omdat het een thuisrace is voor Red Bull. Het landschap en de bergen hier zijn geweldig en het is altijd goed om de fans van Orange Army hier te zien en de steun vanaf de tribune te voelen."

Verstappen over sprintweekend in Oostenrijk

Komend weekend staat tevens het derde sprintweekend op het programma, waardoor het weer een vol programma is voor Verstappen en zijn collega's. Twee kwalificaties en twee races met alleen de eerste vrije training om aan de baan te wennen. "Het is weer een Sprintrace dit weekend, wat voor ons altijd een hectisch en druk weekend wordt. Het is echt belangrijk om de afstelling van de auto meteen goed te doen en te analyseren hoe we het beste kunnen voortbouwen en verbeteren ten opzichte van onze vorige races, vooral omdat de kwalificatie hier altijd dichtbij is."

Verstappen analyseert circuit voor F1 GP Oostenrijk

Verstappen kijkt tot slot nog naar het circuit in Spielberg, waar hij al vijf keer won: 2018, 2019, 2021 en 2023. Ook won Verstappen in 2021 de Grand Prix van Stiermarken, op hetzelfde circuit. Komend weekend hoopt hij zijn zesde zege in F1 op de Red Bull Ring te veroveren. "Het circuit leent zich voor veel inhaalacties, dus ik weet zeker dat het een spannende race wordt. Het team heeft hier vorig jaar goed gepresteerd, dus hopelijk kunnen we de fans dit weekend trots maken en opnieuw een overwinning in de wacht slepen."

