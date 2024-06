Volgens Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, slaat Max Verstappen telkens tijdens de laatste fase van de race toe. Dit deed hij ook afgelopen weekend weer, tijdens de F1 Grand Prix van Spanje door een snellere Lando Norris achter zich te houden.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug op het weekend in Spanje, waar Verstappen dus wederom won en zo zijn zevende zege van 2024 boekte. Windsor zag dat Verstappen de race vooral won door in de slotfase van de race uit te blinken. "Max won de race ook met zijn ongelofelijke consistentie in de laatste fase van de race, toen ze allebei weer op de zachte banden reden. Lando leek de betere auto te hebben, met de betere balans, en beter bandenmanagement. De druk stond op Max om geen fouten te maken, ondanks die druk, en ondanks het gat dat steeds kleiner werd. Hij kon dat sector voor sector ook zien gebeuren. Hij deed dit geweldig. Zijn sectortijden zaten tien ronden lang binnen een tiende van elkaar. Dat is heel indrukwekkend, zeker als je beseft dat hij het randje opzoekt om de auto te positioneren."

Windsor was enthousiast over Verstappen in Canada

Windsor zelf kon het echter niet laten om het weer over de laatste tien rondjes van Verstappen te hebben in Canada, waar hij na de safety car Lando Norris achter zich kon houden voor de zege in een minder snelle auto. De Brit zegt daarover een gesprek te hebben gevoerd met Verstappen zelf. "Zelfs over 24 ronden maakt Max minder fouten dan Lando, laat staan over 24 races. Sterker nog, je kunt het zelfs over tien ronden hebben, zoals ik in Canada aangaf. Ik heb dit ook tegen Max gezegd. Ik zei: dit waren misschien wel de tien beste ronden die je ooit gereden hebt in je leven. Hij keek me aan, en hij dacht erover na en glimlachte, voordat hij zei: misschien, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Dit zal verder ook niemand zo tegen hem gezegd hebben, maar ik sta daar nog steeds achter. Zijn ongelofelijke consistentie in die tien ronden was geweldig."

'Ook grootheden als Verstappen maken fouten'

Volgens Windsor is zelfs Verstappen niet foutloos, maar blinkt hij uit op de momenten dat het moet. "Natuurlijk maken grootheden fouten. Natuurlijk verliest ook Max zijn concentratie wel eens, maar als je Max de laatste tijd aan het werk ziet, heeft hij ongelofelijke concentratie onder druk, en ook als het noodzakelijk is, zoals in Canada, toen hij aangevallen werd. Hoe goed Lando als coureur ook is, en hoe gepolijst hij ook is, toch zie je dat hij af en toe fouten maakt. Dat herstelt hij heel goed, maar het is voldoende voor Max om hier en daar een tiende te pakken. Dat doet Max zo goed. We zien dat heel vaak dat hij vaak snel de leiding pakt, en dat er een Ferrari of een Mercedes achter hem zit, die drie of vier ronden erachter blijft hangen. Langzaam wordt het dan meer, doordat hij constant blijft. Dat is zijn talent, en dit wordt zwaar onderschat aan Verstappen."

