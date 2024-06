Op de zaterdagochtend van de F1 Grand Prix van Spanje kreeg McLaren te maken met een brand in de paddock. Het team waar Lando Norris en Oscar Piastri voor uit komen heeft een update gegeven.

In aanloop naar de derde vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya is brand uitgebroken in de hospitality suite van McLaren. Het zou gaan om een elektrische brand die was ontstaan in het plafond van de keuken. De brandweer was er snel bij om te beginnen met het blussen van de brand. Medische teams in ambulances werden opgeroepen in het geval iemand was verwond. De brandweer doet nog altijd onderzoek en heeft inmiddels ook de hospitality suite van Alpine ontruimd evenals het gebouw voor gasten van bandenfabrikant Pirelli.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA velt oordeel over incidenten Leclerc, Norris, Stroll en Hamilton tijdens VT3 voor GP Spanje

Statement McLaren

McLaren heeft een statement uitgebracht met een update over de brand. "Deze ochtend was een brand ontdekt in onze trackside Team Hub. Het Team Hub werd geëvacueerd van al het personeel en gasten, en de hulpdiensten van het circuit waren binnen enkele minuten ter plaatse. De hulpdiensten van het circuit en de lokale brandweer hebben de brand inmiddels geblust. Eén McLaren-teamlid is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en van al het McLaren-personeel en -gasten is niemand vermist. We willen alle marshals en hulpdiensten bedanken voor hun snelle en professionele reactie. We willen ook de Formule 1, de FIA ​​en onze concurrenten bedanken die hebben aangeboden om ons team en onze gasten dit weekend te helpen."

Firefighters have turned the Alpine hospitality into a white board.



One of the objectives is to find and extinguish the fire which seems pretty self explanatory for a fire fighter.#F1 #McLaren #SpanishGP pic.twitter.com/PckSArEn4P — Sam Cooper (@samcooper_) June 22, 2024

Gerelateerd