De derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje was absoluut geen saaie sessie. Vooral in de slotfase vonden een aantal opmerkelijke incidenten plaats met Lance Stroll en Lewis Hamilton, en met Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen en Carlos Sainz.

In de laatste minuten van de sessie op de vroege zaterdagmiddag kwam iedereen naar buiten om kwalificatiesimulaties te doen en dus werd het druk op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Stroll kwam Hamilton tegen bij de vijfde bocht op de baan in Montmeló. De Aston Martin-coureur uitte zijn onvrede met de Brit door op hem in te sturen en er was even contact. "Deze fucking gast denkt dat hij alleen op de baan rijdt!", aldus de Canadees via de boardradio. Hamilton bood achter het stuur van zijn Mercedes nog zijn excuses aan. Bij de zesde bocht vond Leclerc dat hij werd opgehouden door Norris en dus haalde de Monegask dezelfde actie uit als Stroll. Norris liet via de boardradio weten mogelijk schade te hebben opgelopen. Door dit akkefietje werd Verstappen op zijn beurt weer opgehouden door Norris. Bij La Caixa, de tiende bocht, verpestte de Limburger het rondje van Sainz.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine-teambaas Famin ontwijkt Crashgate in vragen over Briatore: "Ik kijk vooruit"

Artikel 33.4

Lance Stroll moest zich melden bij de stewards vanwege het mogelijk overschrijden van artikel 33.4 van het sportief reglement, waarin staat je op geen enkel moment onnodig langzaam, onvoorspelbaar of op wat voor manier dan ook gevaarlijk mag rijden. De Aston Martin-coureur heeft een reprimande gekregen. Bij drie reprimandes krijg je een gridpenalty van tien posities. Voor Stroll is dit zijn eerste van het seizoen.

Charles Leclerc werd voor hetzelfde vergrijp op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding, en net als Stroll heeft ook de Ferrari-coureur een reprimande gekregen. Leclerc is ook nog twee reprimandes verwijderd van een gridstraf.

Max Verstappen is met de schrik vrijgekomen. Het ophouden van Carlos Sainz werd wel genoteerd, maar uiteindelijk niet onderzocht door de FIA.

Gerelateerd