Ola Källenius sluit zich aan bij Toto Wolff en hoopt Max Verstappen over te halen naar het Mercedes F1-team. De CEO van de autogigant was aanwezig bij de Grand Prix van Spanje, waar hij Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko ontmoette en zich uitsprak over de kansen van de Nederlander bij Mercedes.

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting Ferrari en dus moeten de Zilverpijlen op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Teambaas Wolff maakte eerder dit jaar duidelijk dat Verstappen bovenaan zijn lijstje stond, maar die heeft nog een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat de regerend wereldkampioen via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie is nu een beetje bedaard. Voor 2025 lijkt de momenteel zeventienjarige Antonelli de favoriet geworden voor het Mercedes-zitje, aangezien Verstappen dus is weggevallen en Carlos Sainz ook niet meer als optie wordt gezien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris over boegeroep richting Verstappen: "Mensen weten niet wat er allemaal voor nodig is"

Kaarten opnieuw geschut

Mercedes lijkt nu te mikken op 2026 als moment om Verstappen weg te halen bij Red Bull Racing. "De beste coureur wil ook de beste auto. En het is aan ons om het beste pakket bij elkaar te brengen," begon Källenius tegenover Sky Sports Deutschland. De in Zweden geboren Duitse zakenman is al meer dan dertig jaar werkzaam bij Mercedes-Benz en in 2019 volgde hij Dieter Zetsche op als de voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Mercedes-Benz Group AG. "De kaarten zullen opnieuw geschut worden in 2026. Er komt een nieuwe pikorde met nieuwe regels." Over anderhalf jaar maken active aero en power units waarbij veel meer gebruik wordt gemaakt van elektrisch vermogen, hun intrede in de koningsklasse van de autosport. "Dat is een mogelijkheid. Wie weet. Maar ik denk dat Max er wel goed uit zou zien in zilver, wat vinden jullie?"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Via Mee Met Oranje: Oranje traint zonder zieke spits voor duel met Oostenrijk

Gesprekken

Horner maakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya opnieuw helder voor welk team Verstappen in ieder geval in 2025 uit zal komen. "Ik ben er heel duidelijk over waar Max naartoe gaat volgend jaar en dat is hier," aldus de Red Bull-teambaas tegenover de aanwezige media afgelopen weekend. Daarna vroeg de Brit: "Is Toto daar nog steeds over aan het praten? Echt? Wat zei hij?" Toen hem werd duidelijk gemaakt dat er geen actieve gesprekken plaatsvinden tussen Wolff en zijn coureur, vervolgde Horner: "Hij zei dat er geen gesprekken zijn? Dus ze praten, maar ze praten niet!"

Gerelateerd