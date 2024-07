Het winnen van de Grand Prix van Groot-Brittannië, afgelopen weekend door Lewis Hamilton, maakte veel emoties los bij de zevenvoudig kampioen. Anthony Hamilton, de vader van, blikt bij Channel 4 terug op de overwinning en onthult ook dat de Mercedes-coureur serieus overwoog om de sport vaarwel te zeggen, nadat hij de race in Abu Dhabi 2021 verloor.

Het 2021-seizoen was er eentje waarbij er veel nieuwe fans naar de sport zijn getrokken. Dat kwam door de twee hoofdrolspelers, Hamilton en Max Verstappen. Het duo knokte het hele seizoen met elkaar en uiteindelijk wist de Nederlander in een zinderende eindfinale op het Yas Marina Circuit de titel naar zich toe te trekken. Hamilton keek die race lange tijd aan tegen het binnenhengelen van zijn achtste titel, maar die kwam er niet. Die klap was volgens vader Anthony dermate hard, dat de 39-jarige coureur overwoog om zijn helm aan de wilgen te hangen.

Emoties liepen hoog op

Het kwartje viel die zondagmiddag de kant op van Verstappen en dat kon Hamilton maar moeilijk verkroppen, zo onthult Hamilton senior. De emoties liepen hoog op en de Mercedes-coureur ging in de ogen van Anthony bijna de fout in door zijn pensioen aan te kondigen. "Je kunt geen beslissingen nemen als je emotioneel geladen bent en die emotie bleef lang hangen." Het advies was dan ook om in de luwte door te werken. "Zeg niets, ga gewoon door met je werk. Zodra de emotie in je achterzak zit, kun je een beslissing nemen."

Winst in thuisrace

Op Silverstone wist Hamilton voor het eerst sinds Saoedi-Arabië 2021 weer te winnen en het vertrouwen is terug bij de Brit. "Het geeft weer vertrouwen. Dat is het belangrijkste. Je twijfelt aan jezelf - 'ligt het aan mij? Eigenlijk ligt het nooit aan jou. Als je alles goed hebt gedaan, terug bent gekomen en 100 procent hebt gegeven, en je twijfelt aan jezelf? Nou, dan ligt het niet aan jou. Het zijn omstandigheden waar je geen controle over hebt", aldus Hamilton senior.

