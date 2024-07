Als het aan Flavio Briatore ligt, dan draagt Carlos Sainz vanaf volgend seizoen de overall van Alpine. De adviseur van het Franse team is gecharmeerd van de drievoudig racewinnaar, maar stelt dat de wagen eerst verbeterd moet worden.

Briatore werd onlangs teruggehaald om Alpine weer op het juiste spoor te krijgen, nadat er de afgelopen jaren toch wel een flinke leegloop is geweest. Met Pierre Gasly en Esteban Ocon beschikt het team over racewinnaars, maar het duo heeft het vooral aan de stok met elkaar. Ocon heeft inmiddels al bekend gemaakt dat hij vertrekt aan het einde van het seizoen en Alpine is dan ook naarstig op zoek naar geschikte vervanger.

Alle ballen op Sainz?

Bij het Italiaanse radio Rai verbaast Briatore zich over het feit dat iemand zoals Sainz vandaag de dag nog geen nieuw avontuur heeft. "Het is ongelooflijk dat zo'n coureur nog beschikbaar is", zo prijst hij de Ferrari-coureur. Toch ligt de focus op de auto: "Er is veel interesse, hoewel op dit moment voor Alpine de coureur niet het verschil maakt. Eerst moeten we de auto repareren, maar we willen hem allemaal graag in het team hebben en daar zullen we alles aan doen."

Alpine's zoektocht naar competitieve power unit

Het team van Alpine is volgens het geruchtencircuit bezig om de Renault-krachtbron te laten vallen en er zouden al diverse gesprekken zijn geweest met motorleveranciers. Red Bull Racing zou Alpine als klantenteam hebben afgewezen, de Oostenrijkse renstal wil zich met de Red Bull Ford-power unit eerst focussen op de eigen twee teams. Ferrari zou naar verluidt ook op de koffie zijn geweest bij Alpine, maar vooral Mercedes lijkt de voorkeur te genieten. Vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 komen er nieuwe motoren en hoewel er maar weinig bekend is over de krachtsverhouding, lijkt de voorkeur te liggen op een Duitse krachtbron. Er is echter nog geen deal en wellicht dat Sainz op die zekerheid wacht, voordat hij een handtekening onder een contract.

