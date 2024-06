Het team van Alpine is naarstig op zoek naar een motorleverancier voor de periode vanaf 2026. Het Franse team zou eerder nog hebben aangeklopt bij Red Bull Racing om de opties te bekijken om een power unit af te nemen, maar na een afwijzing van het Oostenrijkse team, zouden er nu gesprekken lopen met Mercedes.

Het ontwikkelen van een competitieve krachtbron is een loodzware opgave. Het is dan ook niet vreemd dat eerst het nieuwe motorreglement is vastgelegd en daarna pas de regels omtrent de nieuwe auto's. Vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 wordt er ook een nieuwe power unit geïntroduceerd, waarvan de helft van het vermogen uit de elektrische componenten komt, de andere helft komt uit de verbrandingsmotor.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kwartje is gevallen bij Allison: "Hoe konden we zo dom zijn?"

Renault-power unit komt pk's tekort

Op dit moment maakt de sport nog gebruik van de hybride-power units. Mercedes heeft haar eigen power units ontwikkeld en hetzelfde geldt voor Ferrari, Honda en Alpine. Laatstgenoemde heeft echter wel een tekort van gemiddeld zo'n 50 pk ten opzichte van de beste power units, zo meldt F1-insider.

Flavio Briatore

OOK INTERESSANT: Van Der Grint wijst naar conservatief Formule 1: "Het is nu veel te veel gereguleerd"

Mercedes-krachtbron

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is naar het team gehaald en hij moet de nieuwe lijnen voor het team uitzetten. Hetzelfde medium weet dan ook te melden dat Briatore namens Renault-CEO Luca de Meo op zoek gaat naar een motorleverancier. De gedachte is dat het bedrijf vooral succes wil hebben, zonder noodzakelijke kosten te moeten maken. Een power unit afnemen, in plaats van ontwikkelen hoort bij die optie. Mercedes zou volgens het medium dan ook op pole position staan om de nieuwe motorleverancier te worden. Het team verliest in 2026 Aston Martin als klantenteam, want die gaan aan de slag met Honda. Dat zou een plekje overlaten voor Alpine. Honda en Audi zouden ook tot de mogelijkheden behoren, maar genieten niet de voorkeur.

Gerelateerd