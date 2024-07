Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit de komst van Carlos Sainz bij de Zilverpijlen in 2025 niet uit, maar de Oostenrijker laat tegelijkertijd optekenen dat hij zijn beslissing niet wil overhaasten.

Het silly season is dit jaar een hele interessante in de Formule 1. Lewis Hamilton dropte nog voor de aftrap van het seizoen een enorme bom door aan te kondigen dat hij eind 2024 bij Mercedes zou vertrekken, om bij het team van Ferrari plaats te nemen naast Charles Leclerc. Carlos Sainz bleek het kind van de rekening. De Spanjaard moet na dit seizoen uit Maranello vertrekken en is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever.

Opties lopen terug voor Sainz

De mogelijkheden leken in eerste instantie niet op twee handen te tellen. Sainz heeft zich bewezen als coureur die mee kan komen in de kop van het veld, en met stoeltje vrij bij onder anderen Red Bull Racing en Mercedes, zag de toekomst er rooskleurig uit. Red Bull Racing heeft inmiddels echter besloten tot eind 2026 verder te gaan met Sergio Pérez, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff niet onder stoelen of banken steekt dat Mercedes-junior en Formule 2-debutant Andrea Kimi Antonelli zijn eerste keuze is.

Een beslissing die niet door iedereen wordt begrepen. Zo is het volgens veel analisten logischer om Antonelli eerst een seizoen of twee plaats te laten nemen bij Williams om ervaring op te doen in de Formule 1, terwijl in de vorm van Sainz dan een goede en stabiele coureur naast George Russell zou kunnen zetten. Precies die vraag krijgt Wolff dan ook van Mundo Deportivo: "Er is niet één allesomvattend antwoord", klinkt het.

Wolff sluit Sainz niet uit

De Oostenrijker vervolgt: "We hebben het groepje coureurs waarmee we in de toekomst willen werken verkleind, en we willen een beslissing nemen waar we de komende vijf of zes jaar iets aan hebben. Kimi en George zijn al lange tijd onze junioren en daar wil ik graag trouw aan blijven. Dat gezegd hebbende, Carlos heeft zeker waarde, met name in een spannend kampioenschap zoals volgend jaar. Als onze auto goed is, kan hij ons helpen te vechten voor het constructeurskampioenschap."

Sainz is dan ook een veilige keuze volgens Wolff, en daarom zijn er zeker argumenten in het voordeel van de Spanjaard: "Dat is waarom ik mijn tijd wil nemen voordat ik een beslissing neem. Ik wil alle opties zo lang mogelijk openhouden. Toen ik met Carlos sprak heb ik hem al gezegd: 'Ik weet niet of je zo lang kan wachten als dat ik graag zou willen dat je wacht.'" En daar zit inderdaad het probleem. Sainz gaf afgelopen maand aan zeer binnenkort een beslissing te willen nemen.

