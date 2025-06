De stewards hebben het druk na de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada. Twee coureurs zijn namelijk op het matje geroepen door de FIA. Ze zouden mogelijk overtredingen hebben begaan tijdens de rode vlag.

Vrije Training 3 op het Circuit Gilles Villeneuve begon rustig met slechts zes auto's op de baan in de eerste tien minuten, maar langzamer maar zeker werd het steeds drukker. Halverwege de sessie kwam de rode vlag uit. Oscar Piastri was tegen de Wall of Champions gecrasht en Nico Hülkenberg deed een ronde later hetzelfde. De McLaren en de Kick Sauber liepen weinig schade op, maar er lagen genoeg brokstukken op de baan om VT3 stil te leggen.

Bortoleto en Tsunoda moeten zich melden

Een sessie stilleggen gebeurt uiteraard door middel van de rode vlag. Coureurs mogen dan niet meer inhalen en niet te snel terugrijden naar de pits. Gabriel Bortoleto en Yuki Tsunoda worden nu onderzocht voor een vergrijp tijdens de rode vlag. De stewards nemen dit soort overtredingen altijd erg serieus om zoveel mogelijk veiligheid te kunnen garanderen. De coureurs van Kick Sauber en Red Bull Racing zouden flink bestraft kunnen worden, als uit het onderzoek blijkt dat ze zich inderdaad niet aan de regels hebben gehouden. Denk daarbij aan een gridstraffen en strafpunten.

